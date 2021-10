English Finnish

NoHo Partners Oyj



PÖRSSITIEDOTE 7.10.2021 klo 8.30



NoHo Partnersin syyskuun 2021 liikevaihto oli noin 18 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli yli miljoona euroa positiivinen



NoHo Partners Oyj:n syyskuun 2021 liikevaihto oli noin 18 miljoonaa euroa kasvaen noin 20 prosenttia vuoden 2020 vertailujaksosta ja vastaten noin 80 prosenttia COVID-19-pandemiaa edeltävän vuoden 2019 vertailujaksosta. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta syyskuussa oli yli 1,0 miljoonaa euroa. Lisäksi syyskuulle kirjattiin noin 0,5 miljoonaa euroa Eezy Oyj:n osakkeiden myyntivoittoa.

NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström:

”Syyskuun noin 18 miljoonan euron liikevaihto ylitti selkeästi 14–16 miljoonan euron liikevaihtoennusteemme. Tähän vaikuttivat rajoitusten asteittainen purkautuminen ja sen myötä odotettuakin kovempi asiakaskysyntä erityisesti viihderavintoloissa ja Norjan markkinassa. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli kokonaisuutena noin 1,5 miljoonaa euroa, josta liiketoiminta tuotti yli miljoonan euron kassavirran ja Eezyn osakkeista saatu myyntivoitto oli noin 0,5 miljoonaa euroa.