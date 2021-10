COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON: Annonce de Cricket 22 : Une nouvelle ère de jeux de cricket est arrivée !

English French

Annonce de Cricket 22 :

Une nouvelle ère de jeux de cricket est arrivée !

Avec The Ashes, Big Bash, The Hundred, Caribbean Premier League, Cricket 22 est la simulation de cricket la plus complète jamais réalisée

Lesquin, le 7 octobre : Big Ant Studios et NACON sont ravis d’annoncer que le très attendu Cricket 22: The Official Game of The Ashes sortira en novembre. S’appuyant sur le succès de Cricket 19, Cricket 22 est la simulation de cricket la plus exhaustive sur consoles de nouvelle génération.

Avec l’arrivée de la compétition emblématique des Ashes dans Cricket 22, le nombre de licences comprises dans le jeu s’est considérablement élargi. Les amateurs de cricket pourront ainsi participer à la compétition Big Bash T20 en Australie, à la très innovante The Hundred en Angleterre, ainsi qu’à la fête tropicale de la CPL dans les Caraïbes, et disputer des matchs à dimension internationale avec les équipes sous licence d’Australie, d’Angleterre, des Antilles, de Nouvelle-Zélande et d’Irlande.

L’égalité des genres étant un engagement fort pour Big Ant, chaque match pourra être joué avec des hommes ou des femmes dans Cricket 22.

Une nouvelle génération de jeu de cricket

Aidé par les commentaires des joueurs, Cricket 22 présente également de nombreuses nouveautés :

De toutes nouvelles commandes pour les l anceur s et les chasseurs : qu’il s’agisse d’un bouncer rapide et fougueux ou du « clac » jouissif lorsque vous lancez la balle depuis le champ intérieur pour un run-out de précision, Cricket 22 se distingue par des commandes fines et précises qui vous permettent de sublimer votre technique au cricket.

: qu’il s’agisse d’un bouncer rapide et fougueux ou du « clac » jouissif lorsque vous lancez la balle depuis le champ intérieur pour un run-out de précision, Cricket 22 se distingue par des commandes fines et précises qui vous permettent de sublimer votre technique au cricket. Un mode carrière approfondi et narratif : que vous soyez ou non sur le terrain, c’est vous qui gardez le contrôle. Vous gérez vos entraînements et vos conférences de presse, vous vous occupez des blessures et vous décidez du chemin qui mène à la gloire internationale !

: que vous soyez ou non sur le terrain, c’est vous qui gardez le contrôle. Vous gérez vos entraînements et vos conférences de presse, vous vous occupez des blessures et vous décidez du chemin qui mène à la gloire internationale ! L e jeu de cricket le plus accessible à ce jour . Vous faites vos premiers pas dans le monde du cricket ? Cricket 22 facilite plus que jamais l’accès au jeu, grâce à une série de didacticiels et à une expérience utilisateur inédite. Cricket 22 est la simulation la plus détaillée de ce sport que Big Ant n’ait jamais créé. A l’aide de ces tutoriels, vous pourrez frapper et lancer comme un pro en un rien de temps.





. Vous faites vos premiers pas dans le monde du cricket ? Cricket 22 facilite plus que jamais l’accès au jeu, grâce à une série de didacticiels et à une expérience utilisateur inédite. Cricket 22 est la simulation la plus détaillée de ce sport que Big Ant n’ait jamais créé. A l’aide de ces tutoriels, vous pourrez frapper et lancer comme un pro en un rien de temps. Une toute nouvelle équipe de commentateurs : Cricket 22 accueille une équipe de commentateurs de renom, composée de Michael Atherton, Ian Healy, Mel Jones, Alison Mitchell et David Gower. Chaque coup sera annoncé avec plus d’expertise et d’analyse que jamais, et pour la première fois dans un jeu de sport, il y aura une équipe de commentateurs exclusivement féminine, renforçant ainsi davantage la représentation des femmes dans l’expérience de Cricket 22.





: Cricket 22 accueille une équipe de commentateurs de renom, composée de Michael Atherton, Ian Healy, Mel Jones, Alison Mitchell et David Gower. Chaque coup sera annoncé avec plus d’expertise et d’analyse que jamais, et pour la première fois dans un jeu de sport, il y aura une équipe de commentateurs exclusivement féminine, renforçant ainsi davantage la représentation des femmes dans l’expérience de Cricket 22. Jamais le cricket n’a été aussi beau : Cricket 22 exploite pleinement les capacités des consoles de nouvelle génération. Non seulement le jeu se charge à une vitesse fulgurante, vous plongeant dans l’action plus rapidement que jamais, mais il comprend également une série complète de mises à jour visuelles, notamment des éléments de ray tracing en temps réel, qui se traduit par des matchs de cricket d’un grand réalisme.

« Un nombre impressionnant de fans nous a contacté au sujet d’un prochain jeu de cricket sur consoles de nouvelle génération », a déclaré Ross Symons, PDG de Big Ant. « Nous sommes ravis des nouveautés que Cricket 22 va apporter. Il s’agit de notre cinquième simulation de cricket, et celle-ci représente vraiment l’aboutissement de tout ce que nous avons appris au cours de ce voyage de dix ans (et plus). Les fans de cricket sont incroyablement passionnés, et nous sommes impatients qu’ils découvrent ce jeu. »

Russel James, directeur du Marketing et des ventes de l’English Cricket Board (ECB) ajoute : nous sommes ravis de travailler à nouveau main dans la main avec Big Ant sur ce très ambitieux jeu de Cricket. Le Cricket est un jeu universel et que vous souhaitiez relever le défi en jouant à la compétition des Ashes ou affronter les meilleurs joueurs de Cricket masculins et féminins au monde lors de The Hundred, Cricket 22 a tout ce que recherche un fan de ce sport.

“Cricket Australia est fier d’être une nouvelle fois partenaire des développeurs australiens Big Ant Studios, permettant ainsi d’offrir aux fans un jeu vidéo particulièrement réaliste » déclare Nick Hockley, PDG de Cricket Australia. « The Ashes est l’une des plus grandes compétitions du monde sportif, nous sommes impatients de faire découvrir Cricket 22 aux fans de la discipline. »

Détails de la sortie et accès anticipé

Cricket 22 sortira le 25 novembre 2021. Les joueurs effectuant leur précommande sur Steam, PlayStation® et Xbox auront accès à Cricket 22 THE NETS CHALLENGE à partir de la mi-octobre 2021. Les fans pourront ainsi profiter, en accès anticipé, d’une partie de l’expérience qu’offre le gameplay de Cricket 22, y compris les matchs d’entraînement et de nets. Ils seront ainsi prêts à affronter les meilleurs joueurs au monde, et ce, dès le jour de la sortie du jeu.

Autre bonne nouvelle : les fans qui achètent le jeu sur PlayStation®4 et Xbox One pourront bénéficier d’une mise à niveau gratuite lorsqu’ils achèteront une console de nouvelle génération.

Cricket 22 pour Nintendo Switch™ sera disponible en Janvier 2022.

À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 12 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 20 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché, lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques et d’atteindre son ambition de devenir un des leaders mondiaux du gaming. https://www.nacongaming.com/



A propos de Big Ant Studios

Big Ant Studios, filiale de Nacon, est un développeur/éditeur indépendant qui figure parmi les plus grands et les plus anciens studios de développement en Australie. Big Ant Studios a développé et publié des jeux sur des plateformes historiques et actuelles, de la Game Boy Advance® et la PlayStation® Portable, à la PlayStation®5, la Xbox Series®X et la Nintendo Switch™. Davantage connu pour sa production de simulations sportives d'excellente qualité, le studio a développé des jeux qui se sont illustrés comme des best-sellers dans leur domaine : Australian Football League (AFL), Rugby League, Lacrosse ou encore Cricket.

