Google gaat Workday-applicaties wereldwijd breder inzetten

AMSTERDAM, Oct. 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), leider in enterprise cloud-applicaties voor finance en human resources , kondigt vandaag aan dat Google LLC aanvullende producten gaat afnemen ter ondersteuning van zijn werknemers over de hele wereld, waaronder Workday Adaptive Planning , Workday Extend , Workday Prism Analytics en Workday Strategic Sourcing . Daarnaast zal Google als onderdeel van zijn voortdurende investering in talent management-strategieën de huidige inzet van Workday Human Capital Management (HCM) uitbreiden. Dit zal gebeuren door nieuwe applicaties toe te voegen om de werknemerservaring, werving en selectie te verbeteren.



Organisaties moeten hun strategieën aanpassen om in te kunnen spelen op de zeer dynamische moderne markt. Daarom is het van groot belang dat ze beschikken over systemen die de benodigde datagedreven inzichten en flexibiliteit bieden om effectief personeel te werven en groeidoelstellingen te realiseren. Met Workday beschikt Google over één flexibel cloud-systeem om strategieën te plannen, uit te voeren, te analyseren én op te schalen. Zo kan het bedrijf voldoen aan de eisen van de snel veranderende wereld van vandaag. De bredere inzet van Workdays HCM-oplossingen zal Google helpen om talent optimaal te ondersteunen en persoonlijke ontwikkelingstrajecten te blijven stimuleren, terwijl ook de algemene HR-werkzaamheden verder worden gestroomlijnd.

Reacties op het nieuws

"We zijn enthousiast over onze samenwerking met Workday", zegt Arvind KC, vice president van corporate engineering voor People Operations bij Google. "Zij vormen de ruggengraat van onze HCM-suite en innoveren voortdurend op dit gebied. De verdere ontwikkeling van ons talent is cruciaal voor het succes van Google. We kijken er dan ook naar uit om onze samenwerking met Workday te verstevigen en de beste oplossingen te bouwen die voldoen aan de behoeften van onze medewerkers."

"In het huidige, snel veranderende bedrijfsleven investeren organisaties als Google in technologieën die in hoog tempo aangepast kunnen worden aan bedrijfsbehoeften en tevens kunnen meegroeien", zegt David Somers, group general manager, Office of the CHRO bij Workday. "Workday is daarin uniek, omdat we klanten laten plannen, uitvoeren, analyseren en opschalen in één omgeving. Dat is de reden waarom klanten als Google hun samenwerking met Workday blijven verstevigen naarmate ze hun digitale initiatieven uitbreiden."

Over Workday

Workday is een toonaangevende leverancier van enterprise cloud applicaties voor finance en human resources , die klanten helpt zich aan te passen en te gedijen in een veranderende wereld. Workday applicaties voor financieel beheer, Human Resources, planning, kostenbeheer en analytics worden wereldwijd gebruikt door duizenden ondernemingen in uiteenlopende industrieën – van middelgrote bedrijven tot meer dan 50% van de Fortune 500-ondernemingen. Ga voor meer informatie naar www.workday.com .

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, onder andere verklaringen omtrent de verwachte prestaties en voordelen van de producten van Workday. De woorden "geloven", “kunnen”, “zullen”, “plannen”, “verwachten” en soortgelijke termen zijn bedoeld om aan te geven dat het om toekomstgerichte verklaringen gaat. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan risicofactoren, onzekerheden en aannames. Indien de risicofactoren concreet worden of aannames onjuist blijken, kunnen resultaten aanzienlijk afwijken van de resultaten die in deze toekomstgerichte verklaringen zijn genoemd. Risicofactoren houden onder meer in, maar beperken zich niet tot, de risicofactoren zoals beschreven in de bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) gedeponeerde stukken, waaronder ons Formulier 10-K voor het fiscale kwartaal dat op 31 juli 2021 eindigde, en onze toekomstige verslagen die wij van tijd tot tijd aan de SEC zullen overleggen, waarin de feitelijke resultaten kunnen afwijken van de verwachte resultaten. Workday aanvaardt geen enkele verplichting en heeft op dit moment niet de intentie om eventuele toekomstgerichte verklaringen na publicatie te actualiseren.

Niet op de markt gebrachte diensten, kenmerken of functies die in dit document, op onze website of in andere persberichten of publieke verklaringen zijn genoemd en op dit moment niet beschikbaar zijn, kunnen naar goeddunken door Workday worden gewijzigd en kunnen niet als gepland of in het geheel niet worden geleverd. Klanten die diensten van Workday, Inc. aanschaffen, dienen hun aankoopbeslissing te maken op basis van de op dit moment beschikbare diensten, kenmerken en functies.

© 2021. Workday, Inc. Alle rechten voorbehouden. Workday en het Workday-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Workday, Inc. Alle andere merk- en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve houders.

Workday Persdesk

Malika Brahiti

Workday EMEA

+33 6 80 14 14 47

malika.brahiti@workday.com