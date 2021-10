Google étend son utilisation des solutions Workday pour soutenir ses collaborateurs à l’échelle mondiale

PARIS, 07 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), l’un des leaders des solutions Cloud pour la gestion financière et les ressources humaines , annonce que Google LLC déploie des solutions supplémentaires pour accompagner l’organisation au niveau mondial, dont Workday Adaptive Planning , Workday Extend , Workday Prism Analytics et Workday Strategic Sourcing . En outre, dans le cadre de son investissement à long terme dans la gestion du capital humain, Google étend son utilisation actuelle de Workday Human Capital Management (HCM), en y ajoutant de nouvelles applications pour améliorer l'expérience collaborateur et le recrutement.



Alors que les entreprises adaptent leurs stratégies pour faire face à un environnement en pleine mutation, il est essentiel qu’elles disposent de systèmes s’appuyant sur les données et leur donnant la flexibilité nécessaire pour soutenir leurs efforts de recrutement et leurs objectifs de croissance. Avec Workday, Google dispose d’un système de gestion des ressources humaines flexible, hébergé dans le cloud, pour planifier, exécuter, analyser et se développer, aidant l’entreprise à répondre aux exigences d’un monde en constante évolution. L'utilisation étendue des solutions Workday HCM permettra à Google d’optimiser la gestion de ses talents, de proposer des parcours personnalisés et des formations adaptées, tout en rationalisant sa gestion des RH.

"Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Workday", déclare Arvind KC, vice president of corporate engineering for People Operations, Google. "Workday constitue la colonne vertébrale de notre suite HCM et n'a cessé d'innover dans ce domaine. Le développement des talents est essentiel à la réussite de notre entreprise, et nous sommes impatients de renforcer notre partenariat avec Workday afin de disposer des meilleures solutions pour répondre aux attentes de nos collaborateurs."

"Face à un monde du travail en pleine évolution, des entreprises comme Google investissent dans des technologies capables de s'adapter et d'évoluer au rythme de leur activité", conclut David Somers, group general manager, Office of the CHRO, Workday. "Workday donne à ses clients la possibilité unique de planifier, d'exécuter, d'analyser et de développer leurs activités dans un seul système. C’est pourquoi des clients comme Google continuent d’étendre leur partenariat avec Workday à mesure que leurs initiatives numériques prennent de l’ampleur."

