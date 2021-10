EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S - Opjustering af EBVAT og foreløbige hovedtal for 3. kvartal 2021

Den 7. oktober 2021

INTERN VIDEN

Selskabet opjusterer forventningerne til resultatet før kurs- og værdireguleringer og skat (EBVAT) for hele 2021 til at ligger i intervallet DKK 25,5-26,5 mio. Den positive udmelding skyldes primært tre forhold:

Tilbageførslen af hensættelser betinget af Mietendeckel

Lejestigninger

Stabilisering hos erhvervslejerne, der har været ramt af coronanedlukninger

I forbindelse med, at Mietendeckel blev erklæret ugyldig og loven rullet tilbage, skulle lejen, der uretmæssigt var blevet tilbageholdt, betales af lejerne. Det var dog usikkert, om hele lejen ville blive betalt med tilbagevirkende kraft, hvorfor selskabet foretog hensættelser i 2. kvartal. Hensættelserne er tilbageført i 3. kvartal, da arbejdet med at få opkrævet lejen er lykkedes, hvilket har påvirket EBVAT positivt. Boliglejen, som der var lagt låg på under Mietendeckel, er samtidig steget igen, hvilket også påvirker driften i en positiv retning. Endelig ser det omsider ud til, at situationen for erhvervslejerne har normaliseret sig efter coronanedlukningerne. I 3. kvartal har der således ikke været nogen yderligere negativ udvikling og dermed tabshensættelser.

Selskabet oplyser de foreløbige hovedtal for 3. kvartal 2021. Flere poster vil kunne påvirkes i den endelige opgørelse herunder af valutakursopgørelse, skat med videre.

Ledelsen forventer, at EBVAT for 3. kvartal 2021 vil blive DKK 7,2 mio., dermed forventes EBVAT for perioden 1. januar til 30. september 2021 at blive DKK 19,8 mio.

Berlins særlige lejelov, Mietendeckel, der var i funktion fra starten af året 2020 frem til midt i april 2021, hvor den blev erklæret ugyldig af Forfatningsdomstolen, gav anledning til en revurdering af ejendommenes værdisætning. Selskabet har derfor fået samtlige ejendomme vurderet ved valuar i løbet af 3. kvartal for at få et opdateret billede af ejendomsmarkedets udvikling i Berlin og ikke mindst af selskabets egen portefølje. Det har bidraget med opskrivninger. Værdireguleringerne for tredje kvartal forventes at blive DKK 46,9 mio. og for perioden 1. januar til 30. september 2021 forventes værdireguleringerne dermed at udgøre DKK 122 mio. af det samlede resultat.

Med venlig hilsen

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S

Certified Adviser er: Clearwater International K/S

Kontakt vedr. ovenstående kan rettes til:

Ulla Sørensen, kommunikationschef, tlf. 76 25 01 54, us@egnsinvest.dk

Bestyrelsesformand i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S:

Knud Lomborg – 20 98 50 60

Direktør i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S:

Thorkild Steen Sørensen - 76 25 01 46

eller

Clearwater International K/S

Jakob Tolstrup Kristensen – 70 22 50 33