WSP acquiert Englekirk, renforçant ainsi ses capacités en matière d’ingénierie structurale aux États-Unis

MONTRÉAL, 07 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 7 octobre 2021 – Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer l’acquisition d’Englekirk Structural Engineers, une société d’experts-conseils de 90 employés basés en Californie et servant les secteurs privé et public. Cette transaction confère à la Société des capacités additionnelles importante en ingénierie structurale dans le secteur du bâtiment – avec une expertise particulière dans la conception de structures dans les zones à fort risque sismique – tout en développant la pratique d’ingénierie structurale de WSP sur la côte ouest.



« Étant donné l’expertise d’Englekirk et sa présence locale, l’acquisition élargit encore nos capacités et notre empreinte dans le secteur du bâtiment sur la côte ouest américaine, ce qui nous permettra de tirer parti de nos services combinés dans l'intérêt de nos clients », a commenté Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP. « Nous sommes impatients d’accueillir nos nouveaux collègues au sein de notre équipe grandissante de professionnels talentueux. »

« Cette transaction aide WSP à concrétiser ses ambitions stratégiques et ses stratégies de croissance aux États-Unis », a ajouté Lou Cornell, président et chef de la direction de WSP É.-U. « La transaction, combinée à l’acquisition récente de tk1sc, fait en sorte que notre équipe Bâtiment sur la côte ouest des États-Unis est désormais six fois plus importante qu’au début de 2021, ce qui nous permet de disposer de plus de ressources, d’expertise et d’opportunités pour réaliser les projets de nos clients. »

Tony Ghodsi, directeur d’Englekirk, a pour sa part fait la déclaration suivante : « Le fait de devenir membre de la famille WSP est une excellente nouvelle pour notre entreprise et nos employés. En joignant les rangs de WSP – un chef de file en ingénierie – nous serons en mesure d’exploiter rapidement un vaste réseau national et international d’experts et de ressources au profit de nos clients. Nous sommes fiers d’intégrer une équipe partageant notre engagement, qui consiste à se concentrer sur les besoins des clients et à stimuler l’innovation. »

À PROPOS D’ENGLEKIRK

Englekirk fournit des services de conception d’ingénierie structurale pour des projets dans le secteur privé, notamment dans les domaines de l’hôtellerie, de la construction résidentielle, de l’urbanisation diversifiée, du commerce de détail et des immeubles de bureaux. Dans le secteur public, Englekirk est notamment active dans les espaces d’enseignement (primaire, secondaire et supérieur), la préservation historique, les établissements de soins de santé, les services essentiels, l’édification de bibliothèques et de musées, ainsi que le génie éolien. Le cabinet détient une expertise particulière en ce qui touche les nouvelles constructions et la réhabilitation sismique en ayant recours à une conception innovante pour tous les types de structures. Dans l’application de cette expertise, Englekirk a beaucoup contribué à l’innovation dans l’utilisation du béton, de la maçonnerie, de l’acier et du bois.



À PROPOS DE WSP

L’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP offre des services d’ingénierie et de conception à des clients de différents secteurs : transport et infrastructures, bâtiment, environnement, énergie, ressources naturelles et industrie. WSP offre en outre des services-conseils stratégiques. Nos équipes d’experts regroupent des ingénieurs, des conseillers, des techniciens, des scientifiques, des architectes, des planificateurs, des arpenteurs-géomètres et des spécialistes de l’environnement, ainsi que des spécialistes du design et de la gestion de programmes et de la construction. Avec des gens de talent travaillant dans le monde entier, nous sommes dans une position privilégiée pour réaliser des projets durables, partout où nos clients ont besoin de nous. Pour plus d’information, prière de visiter wsp.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certaines informations concernant WSP contenues dans le présent communiqué peuvent constituer des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives peuvent comprendre des estimations, des plans, des objectifs, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des orientations, des perspectives ou d’autres déclarations qui ne sont pas des énoncés de fait, y compris des déclarations concernant la suffisance des liquidités et des besoins en fonds de roulement de WSP dans un avenir prévisible. Les déclarations prospectives formulées par la Société dans le présent communiqué de presse sont fondées sur un certain nombre d’hypothèses que la Société juge raisonnables au 7 octobre 2021, y compris des hypothèses relatives aux conditions économiques et politiques générales; à l’état de l’économie mondiale et des économies des régions dans lesquelles la Société exerce ses activités; à l’état des marchés financiers et des marchés de crédit mondiaux et locaux, ainsi qu’à l’accès à ces marchés; de même qu’aux répercussions prévues de la pandémie de COVID-19 sur les activités, les résultats d’exploitation, les flux de trésorerie et/ou la situation financière de la Société – ce qui comprend l’effet des mesures mises en œuvre à la suite de la pandémie.

Bien que WSP estime que les attentes reflétées dans les présentes déclarations prospectives soient raisonnables, elle ne peut garantir que celles-ci se révéleront exactes. Les déclarations sont donc sujettes à certains risques et incertitudes, et peuvent être basées sur des hypothèses faisant en sorte que les résultats réels diffèrent de manière notable de ceux anticipés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives, y compris les risques liés à la pandémie de COVID-19. Les déclarations prospectives de WSP sont expressément restreintes dans leur intégralité par la présente mise en garde. La version complète de la mise en garde décrivant les facteurs de risque des déclarations prospectives qui, s’ils se réalisent, pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société diffèrent notablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives est incluse dans le rapport de gestion modifié pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020 et le rapport de gestion pour le trimestre terminé le 26 juin 2021, tous deux disponibles sur SEDAR à www.sedar.com. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites à la date des présentes et WSP n’assume aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent expressément.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

Alain Michaud

Chef de la direction financière

WSP Global Inc.

alain.michaud@wsp.com

Téléphone : 438-843-7317