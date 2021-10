Mason Graphite annonce des octrois de brevets aux États-Unis et au Canada de graphène et de matériaux 2D

English French

MONTRÉAL, 07 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mason Graphite Inc. (« Mason Graphite » ou la « Société ») (TSX.V: LLG ; OTCQX : MGPHF) a le plaisir d’annoncer qu’elle a obtenu, par l’intermédiaire de Black Swan Graphene Inc. (« Black Swan Graphene »), le brevet américain US10994280 et les brevets canadiens CA3040228 et CA3040229 pour les équipements techniques et la méthode de production à grande échelle de matériaux atomiquement minces en deux dimensions, y compris le graphène. Ces octrois portent à seize (16) le nombre total de brevets accumulés dans le portefeuille de Black Swan Graphene, couvrant des régions de l’Europe, le Canada et les États-Unis, et consolident la position de chef de file de la Société dans le processus d’exfoliation en phase liquide à haut cisaillement pour le graphène et d’autres matériaux bidimensionnels.



Le graphène produit à partir du procédé de fabrication breveté appartenant à Black Swan Graphene et produit par l’actionnaire stratégique de Black Swan Graphene, Thomas Swan & Co. Ltd., peut être utilisé comme additif dans de multiples applications, telles que le béton, les polymères, les encres, les revêtements et les batteries offrant des caractéristiques telles qu’une résistance accrue à l’abrasion, un poids réduit et une conductivité thermique et électrique améliorée. Les brevets de procédé offrent une capacité de production modulaire et évolutive que Black Swan Graphene a vise à mettre de l’avant à mesure que la demande du marché augmente.

Harry Swan, Président du conseil de de Black Swan Graphene, a déclaré : « L’addition des brevets américains et canadiens au vaste portefeuille de graphène et d’autres procédés de matériaux 2D de Black Swan Graphene renforce la position de leader de la Société et soutient la progression de ses produits et de sa production. »

A propos de Thomas Swan & Co. Limited

Fondée en Angleterre en 1926, Thomas Swan & Co. Limited est l’un des principaux fabricants indépendants de produits chimiques de performance et fins. L’entreprise fabrique plus de 100 produits, à partir de kilogramme allant à des quantités de plusieurs tonnes par produit, et offre un service de fabrication sur mesure, expérimenté et flexible. Avec des bureaux et des entrepôts au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Chine, et un réseau mondial de distributeurs, Thomas Swan exporte vers plus de 80 pays à travers le monde et est bien placé pour desservir les marchés britanniques et internationaux.

A propos de Mason Graphite Inc.

Mason Graphite est une société canadienne vouée à la production et à la transformation de graphite naturel. Sa stratégie comprend le développement de produits à valeur ajoutée, notamment pour les technologies vertes comme l’électrification des transports. La Société détient également 100% des droits sur le gisement de graphite du Lac Guéret, l’un des plus riches au monde. La Société est gérée par une équipe expérimentée cumulant de nombreuses décennies d’expérience dans le graphite, couvrant la production, les ventes, ainsi que la recherche et le développement.

