Aktana lance son moteur d'intelligence contextuelle Contextual Intelligence Engine de nouvelle génération pour accélérer l'adoption de l'IA à l'échelle des entreprises

SAN FRANCISCO, 07 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aktana, leader de l'engagement intelligent auprès des clients dans l'industrie mondiale des sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui la sortie de son moteur d'intelligence contextuelle, Contextual Intelligence Engine (CIE) 2.0. La version améliorée du CIE est spécifiquement conçue pour deux des besoins les plus urgents dans les opérations commerciales des sciences de la vie aujourd'hui : l'optimisation omnicanale et la flexibilité de l'IA. Le Contextual Intelligence Engine 2.0 peut fonctionner avec n'importe quel nombre de modèles analytiques simultanément pour trouver la meilleure combinaison de toutes les activités possibles, sur tous les canaux, en impliquant tous les membres de l'équipe commerciale.



Les utilisateurs reçoivent des conseils intuitifs afin de pouvoir coordonner des expériences personnalisées pour les professionnels de santé. Cela s'accompagne d'un contexte pertinent sur la logique derrière chaque suggestion et d'un engagement omnicanal le plus récent avec ledit professionnel. En plus des résultats pour l'utilisateur final, les utilisateurs de la direction peuvent analyser les résultats sur tous les canaux (personnels et non personnels) afin de comprendre les compromis effectués par le CIE.

« Nos clients ont fortement investi dans des analyses avancées et de nouveaux canaux promotionnels au cours des 18 derniers mois, mais ils nous ont presque tous dit qu'ils avaient du mal à rassembler ces investissements de manière stratégique et harmonieuse », a déclaré Matthew van Wingerden, vice-président de la gestion des produits chez Aktana. « Avec le CIE 2.0, les organisations peuvent rassembler toutes leurs données et connaissances, qu'il s'agisse d'un modèle dynamique de sélection d'audience développé en interne, de préférences d'engagement en matière de professionnels de santé dérivées de l'IA d'Aktana ou de n'importe quel nombre d'autres entrées. Tout cela pour calculer de manière transparente un impact commercial maximal. »

La difficulté de regrouper les nombreuses sources d'informations au sein d'une organisation, associée à la nature « boîte noire » de nombreuses solutions d'action alternatives, entravait l'adoption et l'évolutivité de l'IA dans les sciences de la vie commerciales. Le CIE 2.0 supprime ces limitations avec une architecture modulaire, la transparence autour de chaque recommandation et une approche dynamique qui filtre les suggestions basées sur l'IA avec des conseils d'experts pour garantir la pertinence des résultats dans le monde réel.

« L'approche d'Aktana qui consiste à travailler au rythme et à l'échelle de notre entreprise nous a permis de mettre en œuvre des solutions qui portent immédiatement leurs fruits », a déclaré Greg Carpenter de Sanofi. « Notre partenariat m'a permis de démontrer que la transformation numérique est possible lorsqu'on travaille avec une équipe comme Aktana qui a de l'expérience s'agissant de fournir des solutions analytiques avancées mais qui donne aussi la priorité aux besoins spécifiques de ses clients, plutôt que de simplement vendre sa technologie. »

Le CIE 2.0 est la technologie centrale qui alimente la toute dernière offre d'Aktana, Contextual Intelligence 360, laquelle a également été annoncée aujourd'hui.

Pour en savoir plus, participez au prochain webinaire d'Aktana le 10 novembre 2021. Détails à suivre sur aktana.com.

À propos d'Aktana

Aktana est l'innovateur et le leader de l'engagement intelligent dans l'industrie mondiale des sciences de la vie. En assurant que chaque expérience client soit adaptée aux préférences et aux besoins de chacun, Aktana aide les entreprises des sciences de la vie à renforcer leurs relations avec les professionnels de santé afin d'inspirer de meilleurs soins aux patients. Aujourd'hui, les équipes commerciales et médicales de près de 300 marques utilisent le moteur d'intelligence contextuelle Contextual Intelligence Engine doté d'IA d'Aktana pour coordonner et optimiser un engagement omnicanal personnalisé à l'échelle. Plus de la moitié des 20 plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales sont des clients d'Aktana. Basée à San Francisco, la société Aktana possède des bureaux dans chacune des principales régions biopharmaceutiques du monde. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site www.aktana.com.

Contact auprès des médias :

Lisa Barbadora

610-420-3413

lbarbadora@barbadoraink.com