Aktana introduceert volgende generatie van zijn Contextual Intelligence Engine om implementatie van AI in gehele onderneming te versnellen

SAN FRANCISCO, Oct. 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aktana, de leider op het gebied van intelligente klantenbinding voor de wereldwijde life sciences-industrie, kondigde vandaag de Contextual Intelligence Engine (CIE) 2.0 aan. De geüpgrade versie van de CIE is speciaal ontworpen voor twee van de meest urgente behoeften op het gebied van de commerciële activiteiten van life sciences: omnichannel-optimalisatie en AI-flexibiliteit. Contextual Intelligence Engine 2.0 kan met een willekeurig aantal analysemodellen tegelijk werken om de beste combinatie van alle mogelijke activiteiten te vinden, in alle kanalen, door alle leden van het commerciële team.



Gebruikers krijgen intuïtieve begeleiding ontvangen om gepersonaliseerde ervaringen voor zorgverleners (HCP's, healthcare professionals) te coördineren, vergezeld van relevante context over de logica achter elke suggestie en de meest recente omnichannel betrokkenheid met die zorgverlener. Naast de output van eindgebruikers kunnen managementgebruikers ook output analyseren via alle kanalen (zowel persoonlijk als niet-persoonlijk) om te begrijpen welke afwegingen de CIE maakt.

"Onze klanten hebben de afgelopen 18 maanden zwaar geïnvesteerd in geavanceerde analyses en nieuwe promotiekanalen, maar hebben ons bijna universeel verteld dat ze moeite hebben om deze investeringen op een strategische, harmonieuze manier samen te brengen", aldus Matthew van Wingerden, Vice-President of Product Management bij Aktana. "Met CIE 2.0 kunnen organisaties al hun gegevens en inzichten samenbrengen—of het nu gaat om een dynamisch doelgroepselectiemodel dat intern is ontwikkeld, door AI afgeleide HCP-betrokkenheidsvoorkeuren van Aktana of een aantal andere inputs—om op transparante wijze op te lossen voor maximale commerciële impact."

De uitdaging om de vele inzichtbronnen in een organisatie te integreren, in combinatie met de 'black box'-aard van veel next-best-action-oplossingen, heeft de implementatie en schaalbaarheid van AI in commerciële life sciences belemmerd. CIE 2.0 neemt deze beperkingen weg met een modulaire architectuur, transparantie rond elke aanbeveling en een dynamische benadering die AI-gestuurde suggesties filtert met deskundige begeleiding om te zorgen dat de resultaten in de echte wereld zinvol zijn.

"Dankzij de aanpak van Aktana om snel en op schaal te werken, konden we oplossingen implementeren die direct waarde hebben", zegt Greg Carpenter van Sanofi. "Dankzij onze samenwerking heb ik kunnen aantonen dat digitale transformatie mogelijk is wanneer u samenwerkt met een team als Aktana dat ervaring heeft met het leveren van geavanceerde analytische oplossingen, maar ook prioriteit geeft aan de specifieke behoeften van hun klanten en niet alleen aan het verkopen van technologie."

CIE 2.0 is de centrale technologie die de basis vormt voor het nieuwste aanbod van Aktana, Contextual Intelligence 360, dat vandaag ook werd aangekondigd.

Meer informatie vindt u bij de webinar van Aktana op 10 november 2021. Details volgen op aktana.com.

Over Aktana

Aktana is de categoriemaker van en leider op het gebied van intelligente betrokkenheid in de wereldwijde life sciences-sector. Door ervoor te zorgen dat elke klantervaring is afgestemd op individuele voorkeuren en behoeften, helpt Aktana life sciences-bedrijven hun relaties met zorgverleners te versterken om betere patiëntenzorg te stimuleren. Tegenwoordig gebruiken commerciële en medische teams van bijna 300 merken de Contextual Intelligence Engine met AI van Aktana om de persoonlijke omnichannel-betrokkenheid op grote schaal te coördineren en te optimaliseren. Meer dan de helft van de 20 grootste farmaceutische bedrijven wereldwijd zijn klanten van Aktana. Het hoofdkantoor van Aktana is gevestigd in San Francisco en het bedrijf heeft kantoren in alle grote biofarma-regio's over de hele wereld. Ga voor meer informatie naar www.aktana.com.

Mediacontact:

Lisa Barbadora

610-420-3413

lbarbadora@barbadoraink.com