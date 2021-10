Boliga Gruppen A/S: Forløb af ekstraordinær generalforsamling 2021

Boliga Gruppen A/S

CVR nr. 25 07 87 80

("Selskabet")

Fondsbørsmeddelelse nr. 33/2021

København, den 7. oktober 2021

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGA GRUPPEN A/S 7. OKTOBER 2021, KL 11:00

Den 7. oktober 2021, kl. 11:00, afholdtes en ekstraordinær generalforsamling i Boliga Gruppen A/S, CVR nr. 25 07 87 80, på Taastrup Park Hotel, Brorsonsvej 3, 2630 Taastrup.

Bestyrelse havde forud for generalforsamlingen udpeget Laust Farver til dirigent i henhold til vedtægternes § 4.9.

Dirigenten bød velkommen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt den 15. september 2021 og i stand til at træffe beslutning om de på dagsordenen optagne punkter. I alt var der ved generalforsamlingen repræsenteret 94,58% af selskabets kapital og stemmer efter reduktion af egne aktier.

Dirigenten oplyste, at vedtagelse af dagsordenens punkt 1 krævede godkendelse med mindst 9/10 af såvel den repræsenterede kapital som af de afgivne stemmer, og at de øvrige punkter på dagsordenen kunne vedtages med simpel majoritet.

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling var som følger:



Forslag om afnotering af selskabets aktier fra handel på Nasdaq Copenhagen Valg af ny revisor Bemyndigelse af dirigenten Eventuelt

Forslag om afnotering af selskabets aktier fra handel på Nasdaq Copenhagen

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde foreslået, at selskabets aktier slettes fra handel på Nasdaq Copenhagen betinget af Nasdaq Copenhagen A/S's godkendelse.

Forslaget blev vedtaget med alle stemmer.

Valg af ny revisor

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde foreslået, at Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab vælges som selskabets nye revisor, og at selskabets nuværende revisor, KPMG P/S, fratræder som revisor i forbindelse med generalforsamlingen som følge af afnoteringen.

Forslaget blev vedtaget med alle stemmer.

Bemyndigelse af dirigenten

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde foreslået, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten (med substitutionsret) til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.

Forslaget blev vedtaget med alle stemmer.

Eventuelt

Der var intet til behandling under eventuelt.

****

Kl.12:00 Laust Farver erklærede dirigenten den ekstraordinære generalforsamling for gennemført og afsluttet.

Som dirigent:

______________________

Laust Farver