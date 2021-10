Soyons reconnaissants pour tous les Canadiens et Canadiennes qui contribuent à la prévention de la conduite avec capacités affaiblies

English French

OAKVILLE, Ontario, 07 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les Canadiens et Canadiennes se préparent à célébrer l’Action de grâce, MADD Canada tient à remercier tous ceux et celles qui contribuent à la sécurité routière en faisant leur part pour prévenir la conduite avec capacités affaiblies.



« Je tiens à dire un gros merci à tous ceux et celles qui s’engagent à ne jamais conduire avec les capacités affaiblies et à faire le nécessaire pour s’assurer de rentrer en toute sécurité lorsqu’ils consomment de l’alcool, du cannabis ou d’autres drogues, a affirmé Jaymie-Lyne Hancock, présidente nationale de MADD Canada. Je tiens également à reconnaître et souligner la contribution de tous les conducteurs désignés et tous les chauffeurs commerciaux (taxi, services d’autopartage et transport collectif) qui reconduisent les gens en toute sécurité. »

La plupart des gens agissent de manière responsable et s’assurent d’avoir un moyen sobre et sécuritaire de rentrer à la maison ; cependant, un nombre troublant de personnes conduisent alors qu’ils savent que leurs capacités sont affaiblies, comme le démontre le tout premier Sondage national sur la conduite après la consommation d’alcool, de cannabis et de drogues illicites de MADD Canada.

Par conséquent, lors de vos sorties durant le long week-end, rappelez-vous que nous pouvons tous contribuer à la prévention de la conduite avec capacités affaiblies et des terribles collisions qui en découlent en suivant ces consignes simples :

Ne jamais conduire une voiture, un bateau, un VTT ou n’importe quel autre véhicule avec les capacités affaiblies.

Ne jamais se laisser reconduire par un conducteur aux capacités affaiblies.

Appeler le 911 pour signaler les cas soupçonnés de conduite avec les capacités affaiblies.



« Les médias font régulièrement état des arrestations de conducteurs aux capacités affaiblies rendues possibles grâce aux signalements de citoyens responsables, a souligné Mme Hancock. Nous devons toute notre gratitude aux gens qui appellent le 911 pour signaler les cas soupçonnés de conduite avec capacités affaiblies. Ces signalements aident la police à intercepter ces conducteurs avant qu’ils ne causent une collision potentiellement tragique. »

Uber, le Transport désigné officiel de MADD Canada, est une option fiable pour toute personne à la recherche d’un moyen de rentrer à la maison en toute sécurité en un clic. Rendez-vous sur https://www.uber.com/ca/fr-ca/ pour en apprendre davantage.



À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans plus de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.