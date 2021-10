Journée mondiale pour le travail décent de 2021 : les syndicats du Canada revendiquent une relance post-pandémie axée sur les travailleurs et travailleuses

English French

OTTAWA, 07 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada marqueront la Journée mondiale pour le travail décent le 7 octobre en incitant le gouvernement fédéral à axer son plan de relance postpandémie sur les travailleurs et travailleuses et à remplacer les emplois perdus par de meilleurs emplois.



« La pandémie a mis en évidence l’inégalité et la précarité du marché du travail actuel au Canada et la mesure dans laquelle est répandu le travail défini par un bas salaire, des heures instables et un manque d’accès aux droits fondamentaux en matière d’emploi », déclare Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « Or, il ne saurait y avoir de relance sans les travailleurs et travailleuses et ceux-ci veulent de bons emplois comportant des salaires et des avantages sociaux décents et la possibilité de se syndiquer. »

La relance doit en outre rectifier les effets disproportionnés de la pandémie de la COVID-19 sur les travailleurs marginalisés, y compris les femmes, les personnes racialisées et les personnes ayant un handicap. Certains des travailleurs et travailleuses les plus durement frappés occupaient des emplois précaires, à bas salaire et de première ligne dans des secteurs tels que les soins de longue durée, le commerce de détail, le tourisme, l’éducation, la garde d’enfants et l’accueil. Les femmes – et particulièrement les femmes racialisées – ont tendance à être surreprésentées dans ces secteurs.

« Les syndicats du Canada exigent que le nouveau gouvernement libéral dresse un robuste plan prévoyant le plein emploi et un travail décent pour tous. Le gouvernement peut rectifier l’inégalité en renforçant le filet de sécurité social grâce à des investissements dans les services de garde à l’enfance et les logements à prix abordable, l’assurance-médicaments universelle et la bonification de l’AE », a précisé madame Bruske.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les moyens par lesquels les syndicats du Canada aident à façonner la relance, rendez-vous à plancanadien.ca.

