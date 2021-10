Selon un nouveau sondage, les propriétaires de petites entreprises canadiennes établissent un lien entre les améliorations apportées aux entreprises pendant la pandémie et la connectivité et les solutions en ligne

English French

Quatre-vingt-seize pour cent des petites entreprises canadiennes interrogées prévoient continuer d’investir dans les solutions en ligne et la connectivité après la pandémie, selon un nouveau sondage réalisé auprès de membres du Forum Angus Reid**.



Quatre-vingt-cinq pour cent des petites entreprises canadiennes considèrent une connectivité fiable comme étant une priorité absolue*. Grâce à son réseau 5G le plus étendu et le plus fiable au pays**, Rogers soutient les petites entreprises canadiennes dans leur transformation numérique.

TORONTO, 07 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour souligner le Mois de la petite entreprise, octobre, Rogers service Affaires a lancé aujourd’hui de nouvelles offres pour petites entreprises, allant du service Internet Affaires à Mobilité Avantage sur le réseau le plus fiable du Canada**, alors que les résultats d’un nouveau sondage* réalisé auprès de membres du Forum Angus Reid démontrent l’incidence considérable de la connectivité et de la technologie sur les petites entreprises canadiennes au cours des 18 derniers mois. Sur les 500 petites entreprises qui ont été interrogées, 60 % mènent maintenant la plupart de leurs activités en ligne, ce qui représente un bond de 50 % par rapport à la période précédant la pandémie, et 71 % établissent un lien entre les améliorations apportées aux entreprises et l’utilisation de solutions de connectivité et en ligne.

Représentant 40 % du PIB du pays et employant près de 70 % des travailleurs du secteur privé, les petites entreprises canadiennes forment 98 % des entreprises au pays1. Ces résultats démontrent que la numérisation de l’entreprise des PME a joué un rôle clé dans leur réussite tout au long de la pandémie et dans leur regard vers l’avenir. Presque toutes les entreprises interrogées ont adopté la technologie, des réseaux filaires aux réseaux sans-fil en passant par le commerce électronique, le marketing numérique, la gestion des stocks en ligne et les outils de collaboration, afin de permettre à leur entreprise de poursuivre ses activités et d’adapter de nouvelles méthodes.

« Les petites entreprises sont l’épine dorsale de l’économie canadienne et il a été vraiment impressionnant de voir les innombrables façons dont elles se sont adaptées, ont évolué et, dans bien des cas, ont prospéré tout au long de la pandémie, a déclaré Ron McKenzie, président, Rogers service Affaires. Comme les petites entreprises canadiennes comptent plus que jamais sur la connectivité et que l’utilisation d’Internet a augmenté de près de 50 % au cours de la dernière année, nous sommes fiers de continuer à offrir à nos clients une connectivité fiable de calibre mondial ainsi que les outils et les solutions nécessaires à leur réussite. »

Une petite entreprise cliente de Rogers service Affaires, tiptap, qui fournit un récepteur de communications sans fil en champ proche (NFC) permettant l’acceptation instantanée de tout paiement ou don sans contact, n’est qu’un exemple de petite entreprise ayant adopté la technologie pendant la pandémie :

« Notre travail pour tiptap est le fruit de l’empathie. Pendant la pandémie, il était extrêmement important pour nous de ne pas ralentir, car la demande de services caritatifs et de collecte de fonds a augmenté considérablement. Seule technologie à offrir aux œuvres caritatives une solution de paiement sans espèces et sans contact, la technologie tiptap atténue les préoccupations liées à la propagation de la COVID-19 et a fait bondir les dons au moment où ils ont le plus d’importance, a déclaré Chris Greenfield, chef de la direction et fondateur de tiptap. Notre solution sans contact utilise un réseau à faible bande passante de Rogers (LTE-M) spécialement conçu pour les solutions IdO sécurisées. »

Autres résultats du sondage :

Dépendance à la connectivité : La grande majorité des petites entreprises dépendent de la connectivité : 88 % des entreprises interrogées utilisent Internet; 82 % utilisent un réseau WiFi; 67 % ont des forfaits sans-fil avec services en nuage.

À l’occasion du Mois de la petite entreprise, Rogers service Affaires offre aux petites entreprises la possibilité d’Économiser gros en ce Mois de la petite entreprise en leur proposant un certain nombre d’offres sur Mobilité Avantage, Microsoft 365 et Microsoft Teams, ainsi que sur un service Internet Affaires fiable et plus encore.

* Voici les conclusions d’un sondage effectué par Rogers Communications du 24 au 30 septembre 2021 auprès d’un échantillon de 505 propriétaires de petites entreprises canadiennes comptant de 10 à 149 employés et membres du Forum Angus Reid. Le sondage a été effectué en anglais et en français.

**Rogers s’est classée au premier rang dans le cadre de l’audit de performance mené par umlaut sur les données mobiles dans les grandes villes canadiennes et réalisé au Tr4 de 2020. Consultez www.umlaut.com/en/benchmarking/canada (en anglais). La couverture la plus étendue en fonction de la superficie totale en kilomètres carrés du réseau 5G de Rogers comparativement à la couverture publiée des autres réseaux nationaux.

1https://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/fra/h_03126.html

