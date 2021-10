Aktana bringt Contextual Intelligence 360 auf den Markt, um die Herausforderung der Personalisierung der Kundenansprache in großem Maßstab zu lösen

Dutch French German Italian Spanish Portuguese

SAN FRANCISCO, Oct. 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aktana, der führende Anbieter von intelligentem Customer Engagement für die globale Life-Science-Branche, hat heute Contextual Intelligence 360 vorgestellt, eine neue, modulare Lösung, die es Handelsteams ermöglicht, KI-gesteuerte Programme schnell zu skalieren, um das Kundenerlebnis zu personalisieren, das Engagement zu koordinieren und die gesamte Customer Journey über alle Kanäle hinweg zu optimieren.



Contextual Intelligence 360 baut auf der bestehenden KI-Kompetenz von Aktana bei der Optimierung von Vertriebskanälen auf, um das gleiche Maß an maschinellem Lernen und kontextbezogenen Erkenntnissen auf alle kommerziellen Aktivitäten zu übertragen. Die Lösung kann für die individuelle Strategie jeder Marke konfiguriert werden, beliebige Daten oder KI-Modelle einbeziehen und schnell über Teams, Franchises und Regionen hinweg erweitert werden. Als Teil der Contextual Intelligence 360-Vision können Handels- und medizinische Teams alle ihre Interaktionen über den gesamten Arbeitsablauf von einer einzigen Benutzeroberfläche aus koordinieren.

Life-Science-Unternehmen haben seit mehr als zehn Jahren damit zu kämpfen, die Teile des Omnichannel-Puzzles zusammenzufügen, und das trotz kontinuierlicher Fortschritte bei KI- und maschinellen Lerntechnologien. Die Datenqualität, die Angebotskomplexität und die Herausforderungen des Änderungsmanagements haben die globalen Einführungen erschwert. Jetzt, da die Nutzung digitaler Medien sprunghaft ansteigt und medizinische Fachkräfte unter einem nie dagewesenen Zeitdruck stehen, ist ein koordiniertes Omnichannel-Engagement mit diesen Fachkräften entscheidend für den Erfolg.

„Eines unserer Ziele ist es, wertvolle und relevante Interaktionen mit Ärzten zu schaffen, um sie bei der Priorisierung der Patientenversorgung zu unterstützen und ihre Präferenzen zu berücksichtigen“, so Quentin Lepont, Global Head of Customer Excellence & Operations bei Biogen. „Wir rüsten unsere digitale Infrastruktur mit skalierbaren Lösungen für künstliche Intelligenz auf und freuen uns, mit Aktana an innovativen Programmen zusammenzuarbeiten, die es unseren Teams ermöglichen, personalisierte, koordinierte Erfahrungen für unsere Kunden weltweit zu schaffen.“

Contextual Intelligence 360 von Aktana umfasst folgende Komponenten:

HCP Engagement AI – Vorgefertigte maschinelle Lernmodule identifizieren dynamisch individuelle Kundenpräferenzen über Inhalte, Kanäle und Zeitpunkte hinweg. Umfassender Kontext und klare Erklärungen begleiten jede Next-Best-Action-Empfehlung, um das Vertrauen der Nutzer zu stärken und die Akzeptanz zu fördern.

– Vorgefertigte maschinelle Lernmodule identifizieren dynamisch individuelle Kundenpräferenzen über Inhalte, Kanäle und Zeitpunkte hinweg. Umfassender Kontext und klare Erklärungen begleiten jede Next-Best-Action-Empfehlung, um das Vertrauen der Nutzer zu stärken und die Akzeptanz zu fördern. Commercial Team Empowerment Suite – Produkte und Funktionen, die KI-gesteuerte Anleitungen und umfassende Einblicke für Marken Leads, Analyseteams, Vermarkter, Bezirksleiter, Vertriebsmitarbeiter, Hybridmitarbeiter und medizinische Teams bieten. Mit einem gemeinsamen Einblick in die Interaktionshistorie jeder medizinischen Fachkraft und integrierten Workflow-Tools können Unternehmen die Stärken eines koordinierten Teams nutzen, um ein verbessertes Kundenerlebnis zu schaffen.

– Produkte und Funktionen, die KI-gesteuerte Anleitungen und umfassende Einblicke für Marken Leads, Analyseteams, Vermarkter, Bezirksleiter, Vertriebsmitarbeiter, Hybridmitarbeiter und medizinische Teams bieten. Mit einem gemeinsamen Einblick in die Interaktionshistorie jeder medizinischen Fachkraft und integrierten Workflow-Tools können Unternehmen die Stärken eines koordinierten Teams nutzen, um ein verbessertes Kundenerlebnis zu schaffen. Customer Journey Management – Ein intuitives Tool zur Erstellung von Customer Journeys und die branchenweit größte Bibliothek vordefinierter Customer Journeys und kommerzieller Workflows ermöglichen Vertriebsteams die schnelle Planung und Bereitstellung dynamischer Programme, die sowohl kurz- als auch langfristige strategische Ziele erfüllen.

– Ein intuitives Tool zur Erstellung von Customer Journeys und die branchenweit größte Bibliothek vordefinierter Customer Journeys und kommerzieller Workflows ermöglichen Vertriebsteams die schnelle Planung und Bereitstellung dynamischer Programme, die sowohl kurz- als auch langfristige strategische Ziele erfüllen. Contextual Intelligence Engine 2 . 0 – Eine KI-gesteuerte Optimierungs-Engine, die die beste Kombination aus allen möglichen Aktionen in allen Kanälen und von allen Teammitgliedern findet, um überzeugende Omnichannel-Erlebnisse für jeden Arzt zu schaffen. Da die Logik hinter den Vorschlägen transparent ist, erhalten die Benutzer Einblick in die Kompromisse, die notwendig sind, um die Geschäftsstrategie mit organisatorischen Einschränkungen in Einklang zu bringen.

. – Eine KI-gesteuerte Optimierungs-Engine, die die beste Kombination aus allen möglichen Aktionen in allen Kanälen und von allen Teammitgliedern findet, um überzeugende Omnichannel-Erlebnisse für jeden Arzt zu schaffen. Da die Logik hinter den Vorschlägen transparent ist, erhalten die Benutzer Einblick in die Kompromisse, die notwendig sind, um die Geschäftsstrategie mit organisatorischen Einschränkungen in Einklang zu bringen. Offene Plattform – Eine hochgradig konfigurierbare Plattform, die den kommerziellen Tech-Stack verbindet und sich mit jeder Datenquelle, jedem Analysemodell und jedem System von Drittanbietern integrieren lässt, um Unternehmen die Möglichkeit zu geben, Intelligenz in ein einheitliches Omnichannel-Ökosystem einzubetten. Unternehmen können klein anfangen oder mit einer gemeinsamen regionalen Instanz in mehreren Ländern gleichzeitig starten.

„Die Life-Science-Branche befindet sich an einem kritischen Wendepunkt: Entweder man koordiniert die persönliche Ansprache von medizinischen Fachkräften oder man verliert ihr Vertrauen“, so Derek Choy, President von Aktana. „Unsere neuesten Innovationen, wie die KI-gesteuerte Optimierung, ermöglichen es Unternehmen jeder Größe, ihre Omnichannel-Ziele zu erreichen und langfristige Beziehungen zu Ärzten aufzubauen, und läuten damit eine ganz neue Generation von Software ein, die KI auf eine kontextbezogene, flexible und transparente Weise einsetzt.“

Contextual Intelligence 360 wird im November 2021 weltweit verfügbar sein. Erfahren Sie mehr auf dem kommenden Webinar von Aktana am 10. November 2021. Weitere Einzelheiten folgen auf aktana.com.

Aktana hat heute ebenfalls die Einführung der Contextual Intelligence Engine der nächsten Generation bekannt gegeben.



Über Aktana

Aktana ist der führende Anbieter von intelligentem Engagement in der globalen Life-Science-Branche. Aktana stellt sicher, dass jedes Kundenerlebnis auf die individuellen Präferenzen und Bedürfnisse zugeschnitten ist und hilft Life-Science-Unternehmen, ihre Beziehungen zu Gesundheitsdienstleistern zu stärken, um eine bessere Patientenversorgung zu erreichen. Heute nutzen Handels- und medizinische Teams von fast 300 Marken die KI-gestützte Contextual Intelligence Engine von Aktana, um personalisierte Omnichannel-Interaktionen in großem Umfang zu koordinieren und zu optimieren. Mehr als die Hälfte der 20 weltweit führenden Pharmaunternehmen sind Kunden von Aktana. Aktana hat seinen Hauptsitz in San Francisco und verfügt über Niederlassungen in allen wichtigen Biopharma-Regionen der Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.aktana.com.

Pressekontakt:

Lisa Barbadora

610-420-3413

lbarbadora@barbadoraink.com