Aktana lance Contextual Intelligence 360 pour répondre au défi de la personnalisation de l'engagement client à l'échelle

SAN FRANCISCO, 07 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aktana, le leader de l'engagement intelligent des clients pour le secteur mondial des sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui le lancement de Contextual Intelligence 360, une nouvelle solution modulaire qui permet aux équipes commerciales de développer rapidement des programmes pilotés par l'IA qui personnalisent l'expérience client, coordonnent l'engagement et optimisent l'ensemble du parcours client à travers les canaux.



Contextual Intelligence 360 s'appuie sur la puissance de l'IA d'Aktana en matière d'optimisation des circuits de vente pour apporter le même niveau de précision de l'apprentissage automatique et d'informations contextuelles à toutes les activités commerciales. La solution peut être configurée selon la stratégie unique de chaque marque, intègre n'importe quel modèle de données ou d'IA et peut rapidement s'étendre à l'ensemble des équipes, franchises et régions. Dans le cadre de Contextual Intelligence 360, les équipes commerciales et médicales seront en mesure de coordonner de manière experte toutes leurs interactions sur l'ensemble du flux de travail à partir d'une seule interface utilisateur.

Depuis plus de 10 ans, les entreprises du secteur des sciences de la vie éprouvent des difficultés à assembler les pièces du puzzle omnicanal même avec des avancées continues dans les technologies de l'IA et de l'apprentissage automatique. La qualité des données, la complexité des fournisseurs et les défis de la gestion du changement ont remis en cause les déploiements mondiaux. Aujourd'hui, avec l'utilisation du numérique en plein essor et des professionnels de santé soumis à des contraintes de temps plus fortes que jamais, un engagement omnicanal coordonné avec les professionnels de santé est essentiel pour réussir.

« L'un de nos objectifs est de créer des interactions significatives et pertinentes avec les médecins afin de les aider à hiérarchiser les soins aux patients et à prendre en considération leurs préférences », a déclaré Quentin Lepont, directeur mondial de l'excellence et des opérations client chez Biogen. « Nous améliorons notre infrastructure numérique avec des solutions d'intelligence artificielle évolutives et nous sommes ravis de collaborer avec Aktana sur des programmes innovants afin de permettre à nos équipes de fournir des expériences personnalisées et coordonnées à nos clients dans le monde entier. »

Contextual Intelligence 360 d'Aktana comprend les composantes suivantes :

IA sur l'engagement des professionnels de santé – des modules d'apprentissage automatique préconçus identifient de manière dynamique les préférences individuelles des clients à travers le contenu, le canal et le calendrier. Un contexte riche et des explications claires accompagnent chaque recommandation d'action alternative pour instaurer la confiance des utilisateurs et favoriser l'adoption.

– des modules d'apprentissage automatique préconçus identifient de manière dynamique les préférences individuelles des clients à travers le contenu, le canal et le calendrier. Un contexte riche et des explications claires accompagnent chaque recommandation d'action alternative pour instaurer la confiance des utilisateurs et favoriser l'adoption. Suite de renforcement des capacités des équipes commerciales – des produits et des capacités qui fournissent des conseils pilotés par l'IA et des informations approfondies aux responsables de marque, aux équipes d'analyse, aux spécialistes du marketing, aux responsables de district, aux représentants commerciaux, aux représentants hybrides et aux équipes médicales. Grâce à une visibilité partagée sur l'historique des interactions de chaque professionnel de santé et des outils de flux de travail intégrés, les entreprises peuvent exploiter la puissance d'une équipe coordonnée pour offrir une meilleure expérience client.

– des produits et des capacités qui fournissent des conseils pilotés par l'IA et des informations approfondies aux responsables de marque, aux équipes d'analyse, aux spécialistes du marketing, aux responsables de district, aux représentants commerciaux, aux représentants hybrides et aux équipes médicales. Grâce à une visibilité partagée sur l'historique des interactions de chaque professionnel de santé et des outils de flux de travail intégrés, les entreprises peuvent exploiter la puissance d'une équipe coordonnée pour offrir une meilleure expérience client. Gestion du parcours client – un outil intuitif de création de parcours et la plus grande bibliothèque de parcours clients et de flux de travail commerciaux prédéfinis du secteur permettent aux équipes commerciales de planifier et de déployer rapidement des programmes dynamiques qui répondent à la fois aux objectifs stratégiques à court et à long terme.

– un outil intuitif de création de parcours et la plus grande bibliothèque de parcours clients et de flux de travail commerciaux prédéfinis du secteur permettent aux équipes commerciales de planifier et de déployer rapidement des programmes dynamiques qui répondent à la fois aux objectifs stratégiques à court et à long terme. Moteur d'intelligence contextuelle Contextual Intelligence Engine 2 . 0 – un moteur d'optimisation piloté par l'IA qui trouve la meilleure combinaison de toutes les actions possibles, dans tous les canaux, et par tous les membres de l'équipe pour créer des expériences omnicanales attrayantes pour chaque médecin. Avec la transparence de la logique qui sous-tend les suggestions, les utilisateurs comprennent les compromis nécessaires pour concilier la stratégie commerciale et les contraintes organisationnelles.

. – un moteur d'optimisation piloté par l'IA qui trouve la meilleure combinaison de toutes les actions possibles, dans tous les canaux, et par tous les membres de l'équipe pour créer des expériences omnicanales attrayantes pour chaque médecin. Avec la transparence de la logique qui sous-tend les suggestions, les utilisateurs comprennent les compromis nécessaires pour concilier la stratégie commerciale et les contraintes organisationnelles. Plate-forme ouverte – une plateforme hautement configurable qui connecte la pile technologique commerciale et s'intègre à n'importe quels source de données, modèle analytique et système tiers pour permettre aux entreprises d'intégrer l'intelligence à travers un écosystème omnicanal unifié. Les organisations peuvent commencer à petite échelle ou se lancer dans plusieurs pays à la fois à l'aide d'une instance régionale commune.

« Le secteur des sciences de la vie se trouve à un tournant décisif : coordonner l'engagement personnel avec les professionnels de santé ou perdre leur confiance », a déclaré Derek Choy, président d'Aktana. « Nos dernières innovations, telles que l'optimisation pilotée par l'IA, permettent aux entreprises, quelle que soit leur taille, d'atteindre leurs objectifs en matière de stratégie omnicanale et de former des relations à long terme avec les médecins, ouvrant la voie à une toute nouvelle génération de logiciels qui appliquent l'IA d'une manière contextuelle, flexible et transparente. »

Contextual Intelligence 360 sera disponible dans le monde entier en novembre 2021. Pour en savoir plus, participez au prochain webinaire d'Aktana le 10 novembre 2021. Détails à suivre sur aktana.com.

À propos d'Aktana

Aktana est l'innovateur et le leader de l'engagement intelligent dans l'industrie mondiale des sciences de la vie. En assurant que chaque expérience client soit adaptée aux préférences et aux besoins de chacun, Aktana aide les entreprises des sciences de la vie à renforcer leurs relations avec les professionnels de santé afin d'inspirer de meilleurs soins aux patients. Aujourd'hui, les équipes commerciales et médicales de près de 300 marques utilisent le moteur d'intelligence contextuelle Contextual Intelligence Engine doté d'IA d'Aktana pour coordonner et optimiser un engagement omnicanal personnalisé à l'échelle. Plus de la moitié des 20 plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales sont des clients d'Aktana. Basée à San Francisco, la société Aktana possède des bureaux dans chacune des principales régions biopharmaceutiques du monde. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site www.aktana.com.

Contact auprès des médias :

Lisa Barbadora

610-420-3413

lbarbadora@barbadoraink.com