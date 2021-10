Aktana introduceert Contextual Intelligence 360 om de uitdaging van het op grote schaal personaliseren van klantbetrokkenheid op te lossen

Dutch French German Italian Spanish Portuguese

SAN FRANCISCO, Oct. 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aktana, de leider op het gebied van intelligente klantenbinding voor de wereldwijde life sciences-sector, heeft vandaag Contextual Intelligence 360 aangekondigd, een nieuwe modulaire oplossing waarmee commerciële teams snel AI-gestuurde programma's kunnen schalen die de klantervaring personaliseren, betrokkenheid coördineren en het gehele klanttraject via verschillende kanalen optimaliseren.



Contextual Intelligence 360 bouwt voort op de bestaande AI-kracht van Aktana op het gebied van optimalisatie van verkoopkanalen om alle commerciële activiteiten te voorzien van hetzelfde niveau van precisie en contextuele inzichten op het gebied van machine learning. De oplossing kan worden geconfigureerd volgens de unieke strategie van elk merk, omvat alle gegevens of AI-modellen en kan snel worden uitgebreid naar teams, franchises en regio's. Als onderdeel van de Contextual Intelligence 360-visie kunnen commerciële en medische teams al hun interacties in de gehele workflow op deskundige wijze coördineren vanuit één gebruikersinterface.

Life sciences-bedrijven worstelen al meer dan tien jaar met het samenbrengen van de omnichannel-puzzel, zelfs met de voortdurende vooruitgang in AI- en machine learning-technologieën. Problemen met datakwaliteit, de complexiteit van leveranciers en verandermanagement hebben de wereldwijde implementatie onder druk gezet. Nu het gebruik van digitale content explosief toeneemt en de tijd van zorgverleners (HCP's) als nooit tevoren wordt beperkt, is gecoördineerde omnichannel betrokkenheid met HCP's cruciaal voor succes.

"Een van onze doelen is het creëren van zinvolle en relevante interacties met artsen om hen te ondersteunen bij het prioriteren van patiëntenzorg en rekening te houden met hun voorkeuren", aldus Quentin Lepont, Global Head Of Customer Excellence & Operations bij Biogen. "We upgraden onze digitale infrastructuur met schaalbare AI-oplossingen en we werken graag samen met Aktana aan innovatieve programma's om onze teams in staat te stellen onze klanten wereldwijd gepersonaliseerde, gecoördineerde ervaringen te bieden."

Contextual Intelligence 360 van Aktana bevat de volgende componenten:

AI voor HCP-betrokkenheid – Vooraf gebouwde machine learning-modules identificeren dynamisch de voorkeuren van individuele klanten op het gebied van content, kanaal en timing. Elke next-best-action-aanbeveling omvat een rijke context en duidelijke uitleg om het vertrouwen van de gebruiker te vergroten en acceptatie te stimuleren.

– Vooraf gebouwde machine learning-modules identificeren dynamisch de voorkeuren van individuele klanten op het gebied van content, kanaal en timing. Elke next-best-action-aanbeveling omvat een rijke context en duidelijke uitleg om het vertrouwen van de gebruiker te vergroten en acceptatie te stimuleren. Commercial Team Empowerment Suite – Producten en mogelijkheden die AI-gestuurde begeleiding en diepgaand inzicht bieden in merkleads, analyseteams, marketeers, districtmanagers, salesvertegenwoordigers, hybride vertegenwoordigers en medische teams. Met gedeeld inzicht in de interactiegeschiedenis van elke zorgverlener plus geïntegreerde workflowtools kunnen bedrijven de kracht van een gecoördineerd team benutten om een betere klantervaring te bieden.

– Producten en mogelijkheden die AI-gestuurde begeleiding en diepgaand inzicht bieden in merkleads, analyseteams, marketeers, districtmanagers, salesvertegenwoordigers, hybride vertegenwoordigers en medische teams. Met gedeeld inzicht in de interactiegeschiedenis van elke zorgverlener plus geïntegreerde workflowtools kunnen bedrijven de kracht van een gecoördineerd team benutten om een betere klantervaring te bieden. Customer Journey Management – Een intuïtieve tool voor het maken van een traject en de grootste bibliotheek met vooraf gedefinieerde klanttrajecten en commerciële workflows in de branche stellen commerciële teams in staat om snel dynamische programma's te plannen en implementeren die voldoen aan strategische doelstellingen op de korte en lange termijn.

– Een intuïtieve tool voor het maken van een traject en de grootste bibliotheek met vooraf gedefinieerde klanttrajecten en commerciële workflows in de branche stellen commerciële teams in staat om snel dynamische programma's te plannen en implementeren die voldoen aan strategische doelstellingen op de korte en lange termijn. Contextual Intelligence Engine 2 . 0 – Een AI-gestuurde optimalisatie-engine die de beste combinatie vindt van alle mogelijke acties, in alle kanalen en door alle teamleden om voor elke arts aantrekkelijke omnichannel-ervaringen te creëren. Met transparantie over de logica achter suggesties begrijpen gebruikers de noodzakelijke afwegingen om de bedrijfsstrategie af te stemmen op de beperkingen van de organisatie.

. – Een AI-gestuurde optimalisatie-engine die de beste combinatie vindt van alle mogelijke acties, in alle kanalen en door alle teamleden om voor elke arts aantrekkelijke omnichannel-ervaringen te creëren. Met transparantie over de logica achter suggesties begrijpen gebruikers de noodzakelijke afwegingen om de bedrijfsstrategie af te stemmen op de beperkingen van de organisatie. Open Platform – Een zeer configureerbaar platform dat de commerciële technologiestack verbindt en integreert met alle gegevensbronnen, analysemodellen en systemen van derden, zodat bedrijven intelligentie kunnen integreren in een uniform omnichannel-ecosysteem. Organisaties kunnen klein beginnen of in meerdere landen tegelijk lanceren met behulp van een gemeenschappelijke regionale instantie.

"De life sciences-sector bevindt zich op een cruciaal punt: We moeten persoonlijke betrokkenheid met zorgverleners coördineren of hun vertrouwen verliezen", aldus Derek Choy, President van Aktana. "Onze nieuwste innovaties, zoals AI-gestuurde optimalisatie, stellen bedrijven van elke omvang in staat hun omnichannel-doelen te bereiken en langdurige relaties met artsen op te bouwen, waarbij een geheel nieuwe generatie software wordt gebruikt die AI toepast op een contextuele, flexibele en transparante manier."

Contextual Intelligence 360 zal wereldwijd beschikbaar zijn in november 2021. Meer informatie vindt u bij de webinar van Aktana op 10 november 2021. Details volgen op aktana.com.

Over Aktana

Aktana is de categoriemaker van en leider op het gebied van intelligente betrokkenheid in de wereldwijde life sciences-sector. Door ervoor te zorgen dat elke klantervaring is afgestemd op individuele voorkeuren en behoeften, helpt Aktana life sciences-bedrijven hun relaties met zorgverleners te versterken om betere patiëntenzorg te stimuleren. Tegenwoordig gebruiken commerciële en medische teams van bijna 300 merken de Contextual Intelligence Engine met AI van Aktana om de persoonlijke omnichannel-betrokkenheid op grote schaal te coördineren en te optimaliseren. Meer dan de helft van de 20 grootste farmaceutische bedrijven wereldwijd zijn klanten van Aktana. Het hoofdkantoor van Aktana is gevestigd in San Francisco en het bedrijf heeft kantoren in alle grote biofarma-regio's over de hele wereld. Ga voor meer informatie naar www.aktana.com.

Mediacontact:

Lisa Barbadora

610-420-3413

lbarbadora@barbadoraink.com