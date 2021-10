Aktana Lança Contextual Intelligence 360 para Solução do Desafio de Personalização do Engajamento do Cliente em Escala

Dutch French German Italian Spanish Portuguese

SAN FRANCISCO, Oct. 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Aktana, líder em engajamento inteligente do cliente para a indústria global de ciências da vida, anunciou hoje o lançamento da Contextual Intelligence 360, uma nova solução modular que permite que as equipes comerciais escalem rapidamente programas orientados por IA que personalizam a experiência do cliente, coordenam o engajamento e otimizam toda a jornada do cliente em todos os canais.



A Inteligência Contextual 360 utiliza a potência da IA da Aktana na otimização do canal de vendas para oferecer o mesmo nível de precisão de aprendizado de máquina e insights contextuais para todas as atividades comerciais. A solução pode ser configurada de acordo com as estratégias exclusivas de cada marca, incorpora qualquer modelo de dados ou IA, e pode se estender rapidamente para equipes, franquias e regiões. Como parte da visão Contextual Intelligence 360, as equipes comerciais e médicas poderão coordenar habilmente todas as suas interações em todo o fluxo de trabalho, a partir de uma única interface de usuário.

As empresas de ciências da vida têm lutado durante mais de uma década para encaixar as peças do quebra-cabeça omnicanal, até mesmo com o avanço contínuo da IA e das tecnologias de aprendizado de máquina. A qualidade dos dados, a complexidade do fornecedor e os desafios de gerenciamento de mudanças desafiaram os lançamentos globais. Agora, com o uso digital disparando e os profissionais de saúde mais do que nunca limitados ao tempo, o envolvimento omnicanal com os profissionais de saúde é vital para o alcance do sucesso.

“Um dos nossos objetivos é criar interações significativas e relevantes com os médicos para apoiá-los na priorização do atendimento ao paciente, levando em consideração suas preferências”, disse Quentin Lepont, dirigente global de excelência e operações do cliente na Biogen. “Estamos atualizando nossa infraestrutura digital com soluções de inteligência artificial escaláveis e é com grande prazer que colaboramos com a Aktana em programas inovadores para permitir que nossas equipes ofereçam experiências personalizadas e coordenadas para os nossos clientes em todo o mundo.”

A Contextual Intelligence 360 da Aktana inclui os seguintes componentes:

HCP Engagement AI – Módulos de aprendizado de máquina pré-construídos que identificam dinamicamente as preferências individuais do cliente em todo o conteúdo, canal e tempo. Contexto rico e explicações claras acompanham todas as recomendações quanto à melhor ação a ser tomada para aumentar a confiança do usuário e impulsionar a adoção.

– Módulos de aprendizado de máquina pré-construídos que identificam dinamicamente as preferências individuais do cliente em todo o conteúdo, canal e tempo. Contexto rico e explicações claras acompanham todas as recomendações quanto à melhor ação a ser tomada para aumentar a confiança do usuário e impulsionar a adoção. Commercial Team Empowerment Suite – Produtos e recursos que fornecem orientação orientada por IA e insights profundos para líderes de marca, equipes de análise, profissionais de marketing, gerentes distritais, representantes de vendas, representantes híbridos e equipes médicas. Com a visibilidade compartilhada do histórico de interações de cada profissional de saúde, além de ferramentas de fluxo de trabalho integradas, as empresas podem utilizar a capacidade de uma equipe coordenada para oferecer uma melhor experiência ao cliente.

– Produtos e recursos que fornecem orientação orientada por IA e insights profundos para líderes de marca, equipes de análise, profissionais de marketing, gerentes distritais, representantes de vendas, representantes híbridos e equipes médicas. Com a visibilidade compartilhada do histórico de interações de cada profissional de saúde, além de ferramentas de fluxo de trabalho integradas, as empresas podem utilizar a capacidade de uma equipe coordenada para oferecer uma melhor experiência ao cliente. Customer Journey Management – Uma ferramenta intuitiva de criação de jornada e a maior biblioteca do setor de jornadas predefinidas e fluxos de trabalho comerciais do cliente permitem que as equipes comerciais planejem e implantem rapidamente programas dinâmicos que atendam aos objetivos estratégicos de curto e longo prazo.

– Uma ferramenta intuitiva de criação de jornada e a maior biblioteca do setor de jornadas predefinidas e fluxos de trabalho comerciais do cliente permitem que as equipes comerciais planejem e implantem rapidamente programas dinâmicos que atendam aos objetivos estratégicos de curto e longo prazo. Contextual Intelligence Engine 2 . 0 – Um mecanismo de otimização orientado por IA que encontra a melhor combinação de todas as ações possíveis, em todos os canais e por todos os membros da equipe para criar experiências omnicanal convincentes para cada médico. Com transparência na lógica por trás das sugestões, os usuários entendem as concessões necessárias para a conciliação da estratégia de negócios com as restrições organizacionais.

. – Um mecanismo de otimização orientado por IA que encontra a melhor combinação de todas as ações possíveis, em todos os canais e por todos os membros da equipe para criar experiências omnicanal convincentes para cada médico. Com transparência na lógica por trás das sugestões, os usuários entendem as concessões necessárias para a conciliação da estratégia de negócios com as restrições organizacionais. Open Platform – Uma plataforma altamente configurável que conecta a pilha de tecnologia comercial e se integra a qualquer fonte de dados, modelo de análise e sistema de terceiros, para permitir que as empresas incorporem a inteligência em um ecossistema omnicanal unificado. As empresas podem começar em um âmbito menor ou em vários países de uma só vez usando uma instância regional comum.

“A indústria das ciências da vida atingiu um ponto de inflexão decisivo: Coordenar o envolvimento pessoal com os profissionais de saúde ou perder a confiança”, disse Derek Choy, presidente da Aktana. “Nossas inovações mais recentes, como a otimização orientada por IA, permitem que empresas de todos os tamanhos alcancem seus objetivos omnicanal e formem relacionamentos de longo prazo com os médicos, revelando toda uma nova geração de softwares que aplicam a IA de uma forma contextual, flexível e transparente.”

A Contextual Intelligence 360 estará disponível em todo o mundo em novembro de 2021. Saiba mais no próximo webinar da Aktana em 10 de novembro de 2021. Detalhes a seguir em aktana.com.

Em outras notícias de hoje, a Aktana anunciou o lançamento da próxima geração do seu Mecanismo de Inteligência Contextual.



