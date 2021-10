Urbanimmersive est sélectionnée pour participer au programme de croissance accélérée de REACH Canada 2021

English French

SAINT-HUBERT, Québec, 07 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive inc. (« Urbanimmersive », la « Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI) (OTCQB : UBMRF) est heureuse d'annoncer aujourd’hui sa sélection au programme d’accélérateur 2021 de REACH Canada. Ce programme de croissance unique de REACH Canada a été conçu pour aider les entreprises technologiques innovantes du marché immobilier à accélérer leur croissance.



Ce programme de croissance accélérée de REACH Canada a été développé par Second Century Ventures, le bras d’investissement stratégique de l’Association Nationale de REALTORS®. Urbanimmersive et 9 autres participants sélectionnés profiteront de ce programme offrant un mentorat et une visibilité accrue à ces entreprises technologiques innovantes visant à accélérer la croissance de leurs activités et à se développer sur les marchés adjacents. Parmi les critères de sélection, les entreprises sélectionnées doivent venir combler un besoin sur le marché et apporter une solution innovante qui est en forte demande et qui offre de très bonnes perspectives de croissance à long terme.

Dans le cadre de ce programme, REACH Canada a investi pour 126 800 $ dans Urbanimmersive de par l’émission de 134 894 unités au prix de 0,94$ l'unité. Chaque unité se compose d'une action ordinaire de la Société et d'un bon de souscription d'action leur permettant d'acquérir une action ordinaire additionnelle de la Société au prix de 1,13$ par action et ce, jusqu'au 29 septembre 2023.

À titre de rétribution pour les services-conseils offerts par REACH Canada, Urbanimmersive leur a octroyé 80 000 options d'achat d'actions selon les termes et modalités de son plan d'options d'achat d'actions. Ces options sont exerçables à un prix de 0,94$ par action et viennent à échéance le 29 septembre 2026.

« Les objectifs d'Urbanimmersive sont fortement alignés sur ceux de REACH Canada qui consistent à offrir une expérience client améliorée aux propriétaires d’habitations et agents immobiliers tout en amenant les agents immobiliers à une utilisation accrue de technologies 3D innovantes, immersives et interactives. Dans le cadre de notre programme élaboré qui prévoit s’étendre sur les sept prochains mois, nous avons la ferme intention de pouvoir contribuer aux succès d'Urbanimmersive en leur faisant bénéficier de notre réseau de contacts stratégiques et en les appuyant dans l'exécution de leur plan d’affaires », a déclaré Lynette Keyowski, associée directrice de REACH Canada.

« Nous sommes très fiers d'avoir été sélectionnés par REACH Canada et heureux d'accueillir REACH en tant que nouvel investisseur stratégique d'Urbanimmersive. Leur solide connaissance et expertise du marché immobilier et leur réseau étendu nous seront certainement bénéfiques », a déclaré Simon Bédard, Chef de la direction financière d'Urbanimmersive.

La Bourse de croissance TSX n'a ​​pas examiné ce communiqué de presse et n'a ni approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse.

À propos d’Urbanimmersive

Urbanimmersive développe et commercialise des technologies et services de photographie immobilière voués à redéfinir les standards de l’industrie du contenu visuel. Sa plateforme tout-en-un permet aux entreprises de photographie à haut volume d'augmenter leur productivité opérationnelle en offrant des visites 3D et des plans de plancher riches en fonctionnalités, des microsites web de propriétés à vendre à la fine pointe et des images haute résolution indexées par l'intelligence artificielle (AI). Les secteurs d'activités de la Société incluent les plateformes logicielles (SaaS), l’équipement de photographie 3D et, dans un nombre croissant de villes en Amérique du Nord, des unités de services de photographie ouvrant la voie à une transformation des standards de services photos offerts dans le marché. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com.

À propos de REACH Canada

REACH Canada est un programme de croissance technologique unique créé par Second Century Ventures (‘SCV’), le fonds de capital-risque le plus actif dans les technologies du marché immobilier. Soutenus par l’Association Nationale de REALTORS®, SCV et REACH bénéficient de plus de 1,4 million de membres dans son association et d'un réseau mondial de dirigeants afin de pouvoir aider les entreprises technologiques à se développer sur le marché immobilier et ses marchés adjacents. Le programme offre, entre autres, de la formation, du mentorat et une visibilité accrue aux participants pour l’une des plus grandes industries au monde. Pour en savoir plus sur REACH Canada, visitez www.narreach.ca.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d’importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C’est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d’autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d’analyse de la situation financière et des résultats d’exploitation respectifs de la Société déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n’avons ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre des déclarations prospectives.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :