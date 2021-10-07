Wi-Fi CERTIFIED EasyMesh™可增强多个AP网络中的Wi-Fi®性能

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德克萨斯州奥斯汀, Oct. 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wi-Fi CERTIFIED EasyMesh™目前采用Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E的最新技术，在多个接入点（AP）网络中改进了Wi-Fi®的连接性、性能和效率。新功能使服务提供商能够部署Wi-Fi EasyMesh™，以提供更高的数据速率、提高网络容量并减少家庭网络中的频谱拥堵。对Wi-Fi 6E的支持可让Wi-Fi EasyMesh网络在6 GHz频段中减少拥堵频谱的使用，以高带宽、低延迟服务与应用程序提供最佳体验。通过对这些先进技术的进一步支持，Wi-Fi EasyMesh网络可以自我监控和智能管理扩展覆盖范围，同时提供可靠、统一的全家庭信号覆盖。



随着人们对联网家居期待的变化，家庭网络现在必须支持更广的覆盖范围——例如目前作为工作和教育区域的车库和地下室——这意味着带宽更高的应用程序，以及多大20个设备同时在线1。目前，家庭网络为服务提供商带来了新的挑战，因为他们需要解决更多的速度、延迟和连接性问题。Wi-Fi EasyMesh使服务提供商能够更好地支持其客户不断扩展的网络，并提供更可靠和一致的服务品质，即使针对要求苛刻的应用程序也能做到如此。

Wi-Fi Alliance营销副总裁Kevin Robinson表示：“Wi-Fi Alliance®正在不断提高Wi-Fi网络的体验质量和性能一致性。Wi-Fi EasyMesh是令人信服的Wi-Fi Alliance认证计划的一部分，它提供的基本工具能够使服务提供商智能地管理网络化家居体验。”

为服务提供商和产品供应商带来诸多裨益

Wi-Fi EasyMesh采用最新技术，可提高网络中接入点与客户设备之间的性能。这些功能的结合提高了网络的频谱效率，满足更高带宽和更低延迟的诸多要求。服务提供商通过部署Wi-Fi EasyMesh可以提供更广的覆盖范围，更有效地管理网络资源，从而为客户提供更加一致的体验。此外，在Wi-Fi EasyMesh网络中连接Wi-Fi 6功能的新技术还可用于Wi-Fi CERTIFIED Data Elements™，为运营商提供分析，以更深入地了解多个AP网络的健康状况。产品供应商在将可互操作的Wi-Fi EasyMesh设备推向市场时，也可从认证效率的提高和成本节约中获益。

高级Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E的特性现已在Wi-Fi EasyMesh网络中得到支持，其中包括：

BSS着色技术： 减少频谱拥堵，确保在密集环境中为多个接入点提供一致服务。

减少频谱拥堵，确保在密集环境中为多个接入点提供一致服务。 多用户多出多入（MU-MIMO）： 允许一次性传输更多下行链路数据，通过启用多个接入点以同时处理更多设备来提高网络容量。

允许一次性传输更多下行链路数据，通过启用多个接入点以同时处理更多设备来提高网络容量。 正交频分多址（OFDMA）： 使接入点能够同时与多台设备通信，采用排程技术来帮助减少网络干扰，并有效地共享通道以提高网络效率和降低延迟。

使接入点能够同时与多台设备通信，采用排程技术来帮助减少网络干扰，并有效地共享通道以提高网络效率和降低延迟。 超宽160 MHz信道： 支持多达七个超宽信道，可实现更高的数据速率，同时进一步满足更低延迟要求。

支持多达七个超宽信道，可实现更高的数据速率，同时进一步满足更低延迟要求。 1024-QAM：提高数据速率，并在每次传输中集成更多数据，从而提高频谱效率。

CableLabs首席架构师John Bahr表示：“CableLabs对于这种全新的Wi-Fi CERTIFIED EasyMesh功能很感兴趣，它支持空间复用组、BSS着色技术、OFDMA等Wi-Fi 6的功能。这些功能将使Wi-Fi EasyMesh网络更有效地重复利用射频频谱，使其成为网络运营商提供下一代家庭Wi-Fi的绝佳选择，具有延迟更低、速度更快的特性。”

如需了解更多信息，请访问我们的网站并下载我们的技术概述和/或介绍表。

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