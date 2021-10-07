Wi-Fi CERTIFIED EasyMesh™ 增強多個接入點網絡的 Wi-Fi® 性能

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德州奧斯汀, Oct. 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wi-Fi CERTIFIED EasyMesh™ 現在融合了 Wi-Fi 6 與 Wi-Fi 6E 的最新技術，改進了 Wi-Fi® 多接入點 (AP) 網絡中的連接性、性能和效率。新功能讓部署 Wi-Fi EasyMesh™ 的服務供應商能夠提供更高的數據速率、增加網絡容量並減少家庭網絡中的頻譜擠塞。對 Wi-Fi 6E 的支援使 Wi-Fi EasyMesh 網絡能夠利用 6 GHz 頻段中擁塞較少的頻譜，透過高頻寬、低延遲的服務及應用程式提供最佳體驗。增加對這些先進技術的支援允許 Wi-Fi EasyMesh 網絡自我監控和以智能方法管理擴展的足跡，同時提供可靠、統一的整個家居覆蓋。



對互聯家居的期望發生了變化，家居網絡現在必須支援擴展覆蓋區域，例如現在用作工作和教育區域的車房和地庫，更高的頻寬應用，並且一次最多可支援 20 個活躍裝置1。家居網絡現在對服務供應商提出新的挑戰，因為供應商要解決更多速度、延遲和連接的問題。Wi-Fi EasyMesh 使讓服務供應商能夠以更好方式支援其客戶不斷增長的網絡，並提供更可靠、更一致的服務質素，即使是要求嚴苛的應用程式。



Wi-Fi Alliance 市場推廣高級副總裁 Kevin Robinson 說：「Wi-Fi Alliance® 不斷提高 Wi-Fi 網絡的體驗質素及性能一致性。 Wi-Fi EasyMesh 是一系列引人注目的 Wi-Fi 聯盟認證計劃的一部分，提供基礎工具，讓服務供應商能夠以智能方式管理互聯家居體驗。」

服務供應商和產品供應商的好處

Wi-Fi EasyMesh 融合最新技術，可增強網絡接入點和客戶裝置之間的性能。這些功能組合提高了網絡的頻譜效率，並支援更高的頻寬和更低的延遲要求。部署 Wi-Fi EasyMesh 的服務供應商可以提供更廣泛的覆蓋範圍，可以更有效管理網絡資源，為其客戶提供更一致的體驗。此外，Wi-Fi CERTIFIED Data Elements™ 還可以利用在 Wi-Fi EasyMesh 網絡中傳達 Wi-Fi 6 功能的新技術為營運商提供分析，以便更深入地了解多個接入點網絡的健康狀況。在將可互操作的 Wi-Fi EasyMesh 裝置推向市場時，產品供應商還可以從提高的認證效率和成本節約中受益。

Wi-Fi EasyMesh 網絡現在支援的高級 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E 功能包括：

BSS 著色： 減少頻譜擠塞及確保在密集環境中為多個接入點提供一致的服務。

減少頻譜擠塞及確保在密集環境中為多個接入點提供一致的服務。 用戶多入多出技術 (MU-MIMO)： 允許一次傳輸更多下行鏈路數據，透過使接入點能夠同時處理更多裝置以增加網絡容量。

允許一次傳輸更多下行鏈路數據，透過使接入點能夠同時處理更多裝置以增加網絡容量。 正交頻分多址 (OFDMA)： 使接入點能夠同時與多個裝置通訊，實施調度技術以幫助減輕網絡干擾，並有效分享頻道以提高網絡效率及提供更低的延遲。

使接入點能夠同時與多個裝置通訊，實施調度技術以幫助減輕網絡干擾，並有效分享頻道以提高網絡效率及提供更低的延遲。 超寬 160 MHz 頻道： 最多支援 7 個超寬頻道，可實現更高的數據速率，同時進一步滿足更低的延遲要求。

最多支援 7 個超寬頻道，可實現更高的數據速率，同時進一步滿足更低的延遲要求。 1024-QAM：提高數據速率及將更多數據合併至每次傳輸中，以提高頻譜效率。

CableLabs 首席建築師 John Bahr 表示：「CableLabs 對新的 Wi-Fi CERTIFIED EasyMesh 功能感到興奮，它支援 Wi-Fi 6 功能，例如空間重用組、BSS 著色、OFDMA 等。這些功能將使 Wi-Fi EasyMesh 網絡能夠更有效重用 RF 頻譜，使其成為有線電視營運商提供具有更低延遲及速度更快的下一代家居 Wi-Fi 絕佳選擇。」

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關於 Wi-Fi Alliance® | www.wi-fi.org

Wi-Fi Alliance® i是提供 Wi-Fi®的全球公司網絡。我們的協作論壇成員來自整個Wi-Fi生態系統，共同的願景是將所有人和事連接起來，同時提供最佳的用戶體驗。自 2000 年，Wi-Fi Alliance 已 完成 65,000 多個 Wi-Fi 認證。經 Wi-Fi CERTIFIED™ 認證的產品具備經認證的跨平台兼容性、向後兼容性及最高的行業標準安全保護措施。如今，Wi-Fi 在不斷擴展的各種應用程式中佔了一半以上的互聯網流量。Wi-Fi Alliance 繼續推動 Wi-Fi 的採用和發展，每天均有數十億人依賴 Wi-Fi。

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1 消費者對 2021 年 Wi-Fi 的期望，AirTies