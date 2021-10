English French

frog renforce sa présence mondiale et ses expertises pour aider les entreprises à « imprimer leur marque »1

frog a renforcé son équipe, constituée aujourd’hui de plus de 2 000 consultants, designers et experts en technologie, en datas, et en stratégie digitale, et a étendu sa présence mondiale à 35 studios de création, afin de fournir une gamme toujours plus large de services et de conseils à ses clients.

New York et Paris, le 7 octobre 2021 - frog, acteur majeur au niveau mondial en stratégie, design et expérience client, annonce aujourd’hui une gamme élargie d’expertises pour aider les entreprises à orchestrer et mettre en œuvre leurs stratégies de croissance et de transformation axée sur le client. Intégré au sein de Capgemini Invent depuis début 2021, frog est maintenant constitué d’une équipe de designers, de créatifs, et d’experts en stratégie et en innovation. Cette nouvelle organisation permet ainsi à frog d’accroître considérablement sa présence en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Ainsi renforcé, frog bénéficie de l’expertise de Capgemini Invent2 pour aider les entreprises à « imprimer leur marque »1 sur leur marché grâce à une meilleure compréhension et utilisation de la data, et davantage d’interactions avec leurs clients pour une expérience de marque plus riche tout au long des points de contact. Partout dans le monde, frog aide ainsi les entreprises à se réinventer, à stimuler leur croissance et à orchestrer des transformations centrées sur le client en conjuguant créativité, stratégie, design, et data.

Pour analyser les principaux défis auxquels sont confrontés les cadres dirigeants aujourd’hui, frog a lancé Chief Challenges (Principaux Défis), une sélection de vidéos, de podcasts, de dossiers et d’infographies s’adressant aux directeurs marketing et aux directeurs de l'expérience client. En outre, frog lancera prochainement sa nouvelle série documentaire « Make Your Mark »1 mettant en valeur au travers d’histoires personnelles d’innovateurs, de challengers et de leaders, la puissance de ce mot d’ordre.

Déjà déployés, les nouveaux services et offres de frog ont permis à ses clients d’innover avec de nouveaux produits et expériences.

« Désormais, frog abrite une communauté plus large et plus diverse de bâtisseurs, de rêveurs, de penseurs et d’hommes et femmes d'action tous animés par le souhait de remettre en question le statu quo, et d'élaborer et construire des expériences humaines originales qui gagnent les cœurs et font ainsi bouger les choses, a déclaré Andy Zimmerman, Directeur général de Capgemini Invent en Amérique du Nord et président de frog. Réunir la culture de frog, où les idées et les solutions fleurissent, avec la capacité d’Invent à fournir des services innovants et transformants à grande échelle est un développement passionnant pour frog. Cela va aider nos clients à ‘imprimer leur marque’ alors qu’ils développent de nouvelles activités, créent des produits ou remettent en question l’ordre établi. »

« Répondre aux nouveaux besoins des directeurs marketing et des directeurs de l'expérience client est au cœur de cette offre élargie, indique Cyril Garcia, Directeur général de Capgemini Invent et membre du Comité de Direction générale du groupe Capgemini. Au sein de Capgemini Invent, la créativité, l’envergure et l’expertise de frog ont atteint une nouvelle dimension, ce qui en fait le partenaire de choix pour mener une transformation axée sur le client, offrant aux entreprises toute une gamme de nouvelles expertises en design et en stratégie et une présence renforcée en Europe, aux États-Unis et en Asie. Les capacités étendues de frog renforcent les objectifs plus globaux de Capgemini Invent de véritablement permettre à nos clients de réaliser leurs besoins de transformation grâce à des solutions innovantes qui les aident à réaliser le futur qu’ils veulent. »

Pour en savoir plus sur frog, membre de Capgemini Invent, rendez-vous sur https://www.frogdesign.com/

1 « Make Your Mark » (Imprimez Votre Marque) est la signature de marque de frog

2 frog peut désormais non seulement compter sur les capacités élargies d’Invent, mais il a aussi pleinement intégré l’expertise design et en expérience client d’Idean, de Fahrenheit 212 et de June 21

