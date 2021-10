Lerøy Seafood Group ASA: Oppdatering volum i tredje kvartal 2021

English Norwegian

Høstet volum laks og ørret (1.000 GWT) Q3 2021 Q3 2020 YTD 2021 YTD 2020 Lerøy Aurora 15,7 7,9 29,8 20,2 Lerøy Midt 22,9 22,0 54,3 52,3 Lerøy Sjøtroll 17,8 14,3 51,1 50,0 Totalt 56,4 44,2 135,3 122,5 Herav volum ørret 8,4 7,5 17,1 20,8 Fangstvolum Havfisk (1.000 tonn) Q3 2021 Q3 2020 YTD 2021 YTD 2020 Totalt fangstvolum 12,3 11,1 54,4 55,8 Herav volum torsk 3,4 1,7 17,7 16,6

Som tidligere kommunisert forventes lavere uttakskost i andre halvår 2021 sammenlignet med første halvår 2021. På bakgrunn av omdisponeringer i slakteplan vil uttakskost i Lerøy Sjøtroll og Lerøy Aurora i Q3 2021 være høyere enn det som var forventet ved avleggelse av rapport for Q2 2021. Estimert slaktevolum for inneværende år er uendret.

Fullstendig rapport for tredje kvartal 2021 blir offentliggjort den 11. november 2021 klokken 06.30.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

