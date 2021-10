English French

Jeudi 7 octobre 2021

Communiqué de presse

SAVENCIA Fromage & Dairy annonce l’acquisition de Hope, l’une des marques leaders de dips et spreads d’origine végétale aux Etats-Unis

SAVENCIA Fromage & Dairy annonce l’acquisition de Hope, une des marques leaders de houmous et autres dips d’origine végétale, implanté au Colorado USA. Cette acquisition intègre l’usine de Hope Foods à Louisville, dans laquelle sont fabriqués ses houmous et ses dips à base de noix.

Hope Foods a été fondé il y a plus de 10 ans à Boudler Colorado, où l’entreprise a commencé à vendre sa production de houmous artisanal sur le marché de la ville. Aujourd’hui, Hope est le n°1 de l’houmous bio aux Etats-Unis. Hope Foods utilise une technologie de pointe préservant à la fois la fraîcheur, la saveur et les bénéfices nutritionnels de ses ingrédients.

Le site de production de Hope Foods a la capacité de fabriquer une large gamme de produits d’origine végétale, et les deux entreprises ont exprimé leur confiance réciproque dans le potentiel d’extension de la marque Hope à d’autres catégories.

« Notre cœur de métier reste le fromage et les produits laitiers, mais nous voulons compléter notre offre avec de nouvelles propositions en végétal avec une réelle différenciation de goût et des marques premium. Hope fait partie de cette stratégie, avec des produits naturels de haute qualité », déclare Jean-Paul Torris, Directeur Général de Savencia Fromage & Dairy. « La marque Hope complète notre portefeuille aux Etats-Unis sur le segment en forte croissance des produits ‘bien-être’, et c’est une excellente opportunité d’offrir aux consommateurs des alternatives savoureuses d’origine végétale ».

« Hope a toujours été plus qu’une gamme de très bons produits, c’est aussi une marque à mission », déclare Robbie Rech, l’un de ses fondateurs. « Nous sommes ravis d’associer cette belle marque à une entreprise comme Savencia, reconnue dans le monde pour la qualité et le goût de ses produits. Nous croyons que ce partenariat représente une formidable opportunité pour Hope de renforcer son leadership dans la catégorie des produits d’origine végétale ».

A propos de HOPE Foods

Hope Foods est une des marques leaders des spreads et dips d’origine végétale sur le marché américain. Hope Foods utilise les ingrédients les plus frais possible pour faire de délicieux houmous et dips avec des saveurs inégalées et sans conservateurs artificiels. Avec une présence nationale en distribution, tous les produits Hope Foods sont ‘Non-GMO Project verified’, ‘GFCO certified gluten-free’ ‘OU certified kosher’ et sans ingrédients laitiers ni soja.

A propos de SAVENCIA Fromage & Dairy

SAVENCIA Fromage & Dairy est un des premiers transformateurs mondiaux de lait, 2ème groupe fromager français et 5ème mondial. Avec un chiffre d’affaires de 5,2 milliards d’euros et 21 000 collaborateurs, le groupe est implanté dans 31 pays. Centré sur les spécialités fromagères et laitières, SAVENCIA Fromage & Dairy est un groupe familial et indépendant côté sur Euronext Paris.

Contact presse : s.bodin@dgm-conseil.fr , tel (33)1 40 70 11 89.

