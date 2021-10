English French





Safe annonce un chiffre d’affaires consolidé de 1,18M€ +31% au 3ème trimestre 2021





Ventes directes trimestrielles en forte hausse : +31%

Cumul des ventes sur 2021 : +27%

Premières ventes aux Etats-Unis

Réorganisation juridique interne de Safe Group

Éragny-sur-Oise, France, le 07 octobre 2021 17h35 – Safe (FR0013467123 – ALSAF), société spécialisée dans la conception, la fabrication et commercialisation de technologies prêtes-à-l’emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, publie son chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre.

En milliers d’euros T3 2021

(3 mois) T3 2020

(3 mois) 9M 2021 9M 2020



Ventes Directes 506 +12% 450 1 318 -1% 1 331 Ventes Indirectes 248 -24% 325 804 -31% 1 173 Vente de Sous-traitance de production 420 +256% 118 1 221 +935% 118 Chiffre d'affaires total 1 174 +31% 893 3 342 +27% 2 622

Au troisième trimestre 2021, les ventes affichent une hausse de 31% (par rapport au premier trimestre 2020) portée par la reprise progressive des chirurgies et des ventes des nouveaux produits Sycamore et Hickory, cette évolution s’expliquant aussi par l’intégration des ventes de Safe Medical après son entrée dans le périmètre de consolidation à fin juillet 2020.

A périmètre constant, les ventes de Safe Orthopaedics sont en baisse de seulement 3% sur le troisième trimestre après un premier semestre en retrait de 21% par rapport à 2020, marquant ainsi un retour à la croissance porté par la forte hausse des ventes directes en Allemagne de 148% (110k€ sur Q3 2021 contre 45k€ sur Q3 2020) et aux États-Unis (54k€ sur Q3 contre 12k€ sur Q2), où le groupe a recruté un responsable des ventes et initié une commercialisation directe. En France et en Allemagne, le groupe enregistre également les premières ventes générées par les nouveaux produits Sycamore et Hickory marquées CE les 24 et 27 mai 2021 associés à des retours cliniques très prometteurs que le groupe communiquera dans les trimestres à venir. Les ventes indirectes sont en retrait, impactées par les plans blancs en Asie Pacifique et Amérique latine.

« Safe Group clôture le troisième trimestre 2021 avec une croissance des ventes globales de 31% {hors impact IFRS15} par rapport au premier trimestre 2020. Bien que le volume de chirurgies ne soit pas encore revenu au niveau d’avant crise sanitaire, les investissements Safe Orthopaedics sur les marchés stratégiques France, Allemagne et USA et le lancement de nouvelles technologies contribuent à notre croissance. Safe Medical voit son activité accélérer fortement depuis le deuxième trimestre 2021 et propose désormais de nouveaux services industriels depuis la qualification de son site de production intégrée, supportant la croissance du groupe à venir.» commente Pierre Dumouchel, Président et Directeur Général de Safe Group.

Réorganisation juridique interne de Safe Group

Suite à l’acquisition de LCI Medical (nouvellement Safe Medical), il a été décidé de créer une seconde filiale opérationnelle (Safe Orthopaedics SAS, détenue à 100% par SAFE SA) destinée à porter les activités historiques du groupe. Ainsi, dans le cadre d’une opération d’apport partiel d’actif portant sur une branche complète d’activité, l’ensemble des actifs (en ce compris les salariés) et passifs relatifs auxdites activités historiques ont été transmis le 1er octobre 2021 à Safe Orthopaedics SAS. En conséquence, SAFE SA conserve uniquement les activités administratives et financières et les activités de recherche et d’innovation.

Position de Trésorerie

A l’issue du troisième trimestre 2021, la trésorerie de Safe s’élevait à 2 523k€ contre 575k€ au 30 septembre 2020. (Chiffres non audités)

Prochaine publication financière

Chiffre d’affaires du 2ème semestre 2021, le 13 janvier 2022 (après bourse)

À propos de Safe Group :

Safe Group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ

150 collaborateurs.

Safe Orthopaedics met au point et fabrique des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini- invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 18 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics, dont le siège social est situé en région parisienne (Eragny-sur-Oise (95610)) dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Etats-Unis et en région lyonnaise (Fleurieux-sur-l’Arbresle).

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l’emploi. Elle dispose d’un centre d’innovation et de deux sites de productions en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, finition et conditionnement stérile. Supportée par le plan de relance français en 2020, la société́ investit dans l’impression additive et sera opérationnelle en 2022 sur cette nouvelle technologie.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

