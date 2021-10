English French

COMMUNIQUE – 07.10.2021

Wendel remporte le Grand Prix de la Transparence 2021, Toutes Catégories

Menée chaque année sous l’égide d’un Comité Scientifique indépendant, l’étude Transparence porte sur les quatre documents publics d’information clés des sociétés de droit français du SBF 120 et selon une méthodologie reposant sur 4 piliers : l’accessibilité, la précision, la comparabilité et la disponibilité de l’information.



Cette étude permet aux émetteurs de mesurer chaque année leurs performances en matière de transparence et d'identifier les meilleures pratiques de marché.

Après s’être classée 4ème l’année dernière, Wendel SE a reçu hier soir le Grand Prix de la Transparence 2021, toutes catégories.

Cette reconnaissance qui classe ainsi Wendel au 1er rang de toutes les sociétés du SBF 120, atteste de la qualité de ses pratiques en termes de communication financière et de l’effort important réalisé ces dernières années en matière de déploiement et de présentation de la stratégie ESG du Groupe.

Wendel était également nominée pour le prix Charte Éthique ainsi que pour le premier Grand Prix de l’information extra-financière.

La démarche d’amélioration continue et l’attention constante portée aux documents destinés aux investisseurs et aux parties prenantes (Document d’Enregistrement Universel, Brochure de convocation, Site internet, Charte Éthique, et information ESG) ont permis à Wendel d’obtenir cette année encore le label Transparence « Or », attribué aux entreprises ayant obtenu une note Transparence supérieure de 30 % à la moyenne générale de l’indice SBF 120.

Jérôme Michiels, Directeur Général Adjoint et Directeur Financier de Wendel SE, déclare : « Wendel est très fière d’avoir reçu le Grand Prix de la Transparence 2021 Toutes Catégories. Ce Grand Prix constitue une reconnaissance concrète du travail collectif et de l’expertise de toutes les équipes de notre société. Il récompense ainsi les efforts réalisés par Wendel pour offrir à la communauté de nos actionnaires et investisseurs un ensemble de documents et supports d’information répondant aux standards les plus exigeants en matière de communication financière et extra-financière. »

À propos des Grands Prix :

Les Grands Prix de la Transparence, labellisés par Bureau Veritas Certification, récompensent depuis 12 ans la qualité de l'information réglementée des sociétés de droit français du SBF 120. L'événement est gratuit, ouvert à tous les émetteurs et à but non lucratif. L'objectif est de permettre aux émetteurs de mesurer chaque année leurs performances en matière de transparence et d'identifier les meilleures pratiques pour les ériger comme véritables standards de Place. Chaque année le niveau d'exigence augmente mais la vocation de ces Grands Prix perdure : la Transparence crée de la confiance et donc de la valeur pour les entreprises et leurs parties prenantes. L'étude Transparence existe également depuis 3 ans aux Etats-Unis et a récompensé des sociétés comme Coca-Cola, GE ou BlackRock lors des premières éditions.



Les Grands Prix de la Transparence sont organisés depuis 2009 à compte d'auteur par Labrador, l’agence experte de la pédagogie de l’information d’entreprise, avec le concours de nombreuses associations et institutions de place : l'Association française de gestion financière (AFG), Euronext, la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d’investissement (F2iC), l'Institut français des administrateurs (IFA), Paris Europlace, la Société française des analystes financiers (SFAF)... Elles sont réunies en un Comité scientifique représentant tous les grands lecteurs et garant de l'indépendance et de l'objectivité des Grands Prix.

La méthodologie est certifiée par un tiers indépendant et le panel de l'étude est stable, sans candidatures ou dossiers.

Agenda

28.10.2021

Activité du 3e trimestre 2021 - Publication de l’ANR au 30 septembre 2021 (avant bourse)

02.12.2021

Journée investisseurs 2021 - Réunion organisée l’après midi

18.03.2022

Résultats annuels 2021 - Publication de l’ANR au 31 décembre 2021 (avant bourse)

28.04.2022

Activité du 1er trimestre 2022 - Publication de l’ANR au 31 mars 2022 (avant bourse)

19.05.2022

Assemblée générale

29.07.2022

Résultats du 1er semestre 2022 - Publication de l’ANR au 30 juin 2022 et des états financiers consolidés semestriels condensés (avant bourse)

28.10.2022

Activité du 3e trimestre 2022 - Publication de l’ANR au 30 septembre 2022 (avant bourse)

01.12.2022

Journée investisseurs 2022





À propos de Wendel

Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe et en Amérique du Nord, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Tarkett, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, et Crisis Prevention Institute. Elle joue souvent un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif dans les sociétés de son portefeuille. Elle cherche à mettre en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.



Pour en savoir plus : wendelgroup.com

Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup





