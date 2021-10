Les LNC font progresser les technologies de l’hydrogène au Canada

English French

CHALK RIVER, Ontario, 07 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), la principale organisation en sciences et en technologie nucléaires au Canada, continuent de réaliser des avancées en matière de recherche et de technologies liées à l’hydrogène, une solution énergétique propre et polyvalente qui pourrait contribuer à décarboniser le secteur canadien des transports. Alors que la planète célèbre la Journée nationale de l’hydrogène et des piles à combustible, les LNC participent à une série de projets couvrant quatre domaines de recherche essentiels au succès de la mise au point et de l’adoption des technologies de l’hydrogène au Canada, notamment la production, le stockage, la sûreté et l’utilisation de l’hydrogène.



L’an dernier, les LNC ont annoncé avoir décroché un contrat de Transports Canada pour la mise au point d’un outil d’évaluation des technologies d’énergie propre qui pourraient réduire les émissions de gaz à effet de serre et les rejets d’autres polluants par les navires. L’outil d’évaluation Marine-Zero FuelMC (MaZeFMC) des LNC vise à aider le Canada à évaluer et à étudier l’utilisation de l’hydrogène et d’autres technologies pour délaisser les combustibles classiques qui contribuent à la pollution marine et aux changements climatiques. Les LNC poursuivront également leur collaboration avec la Garde côtière canadienne concernant l’évaluation d’un combustible de remplacement qui permettrait à la nouvelle flotte d’atteindre la carboneutralité.

« Bien que le public canadien associe les LNC à des décennies de travail en énergie nucléaire, la science de l’hydrogène est un autre domaine dans lequel nous détenons des dizaines d’années d’expérience et une vaste expertise », a commenté Jeff Griffin, Ph. D., vice-président, Sciences et technologie, aux LNC. « L’hydrogène possède un potentiel énorme pour devenir une solution énergétique propre et viable au Canada, particulièrement dans les transports, et c’est pourquoi nous faisons avancer la recherche sur le stockage et la production d’hydrogène, notamment la production à l’aide d’énergie nucléaire. À l’occasion de la Journée de l’hydrogène et des piles à combustible, nous espérons que la population en apprendra plus sur les nombreux avantages qu’offre l’hydrogène. »

Les LNC ont retenu la recherche et le développement liés aux technologies de l’hydrogène parmi les initiatives sur l’énergie propre qu’ils réalisent dans le cadre de leur plan stratégique nommé « Vision 2030 ». Ces travaux de recherche s’alignent sur les engagements du gouvernement canadien en matière de réduction des émissions de carbone, qui visent l’atteinte de la carboneutralité d’ici 2050. Les travaux des LNC appuient également les objectifs énoncés dans la Stratégie canadienne pour l’hydrogène, qui établit un cadre ambitieux de mesures visant à faire de l’hydrogène un outil permettant d’atteindre les cibles nationales d’émissions du Canada et à positionner le pays comme chef de file mondial en matière de combustibles propres renouvelables.

Les LNC reconnaissent depuis longtemps les synergies entre l’hydrogène et l’énergie nucléaire. Dans le cadre du Plan de travail fédéral sur les activités de science et technologie nucléaires d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC mènent des travaux de recherche dans de nombreux domaines, notamment les façons d’exploiter la chaleur et l’énergie générées par les réacteurs nucléaires pour produire de l’hydrogène par électrolyse avancée ou des procédés à haute température, le soutien au processus décisionnel et à l’élaboration de politiques liés à la sûreté de l’hydrogène, et la mise au point de nouvelles technologies de stockage de l’hydrogène.

En fait, les LNC ont récemment réalisé une importante percée en matière de stockage de l’hydrogène. Bien que l’hydrogène soit habituellement stocké sous forme liquide ou gazeuse, il peut également être stocké sous forme solide dans un hydrure métallique, ce qui peut représenter une solution plus sûre et plus rentable. Les LNC ont désormais mis au point un alliage de magnésium qui permet de résoudre de nombreux problèmes qui compliquaient jadis ce type de stockage.

« Par l’entremise de ces projets et d’autres, les LNC mènent les travaux de recherche nécessaires pour accroître considérablement l’infrastructure de l’hydrogène au Canada, ce qui pourrait contribuer à la lutte contre les changements climatiques », a expliqué Ian Castillo, Ph. D., chef de la Direction des technologies du tritium et de l’hydrogène des LNC. « Plus précisément, nous pensons qu’il existe des synergies naturelles entre l’hydrogène, l’énergie nucléaire et l’hydrogène en tant que matière première dans les combustibles propres; c’est pourquoi ce composé est devenu un élément central dans nos recherches. À l’avenir, nous continuerons d’investir dans notre programme de science de l’hydrogène pour garantir que nous pouvons combler les besoins croissants de nos clients du gouvernement et du secteur privé. »

À propos des LNC

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont un chef de file mondial en sciences et en technologie nucléaires qui offrent des capacités et des solutions uniques à un vaste éventail d’industries. En participant activement à des travaux de recherche et de développement dirigés par l’industrie dans les domaines du nucléaire, des transports, de la technologie propre, de l’énergie, de la défense, de la sécurité et des sciences de la vie, ils offrent des solutions qui maintiennent la compétitivité de ces secteurs sur la scène internationale.

Grâce à des investissements réguliers dans de nouvelles installations et à un mandat précis, les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont en bonne posture pour l’avenir. Une nouvelle norme de rendement appuyée par une solide culture de la sécurité est au cœur de toutes leurs activités.

