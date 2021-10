FPI Nexus annonce des changements au conseil des fiduciaires

English French

MONTRÉAL et TORONTO, 07 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de Placement Immobilier Nexus (« Nexus » ou le « FPI ») (TSX : NXR.UN) a annoncé aujourd’hui que Nick Lagopoulos a démissionné du conseil des fiduciaires du FPI et que Justine Delisle et Louie DiNunzio ont été nommés au conseil des fiduciaires.



« Nous tenons à remercier M. Lagopoulos pour ses efforts et sa contribution au succès du FPI », a commenté Kelly Hanczyk, chef de la direction du FPI. "M. Lagopoulos était l'un des deux membres du conseil représentant RFA Capital, qui détient un investissement important dans le FPI. Ben Rodney continue de représenter RFA Capital en tant que président de notre conseil, et M. Lagopoulos a démissionné pour permettre un rééquilibrage au niveau de la représentation au conseil. Parallèlement à cela, j'ai le plaisir d'annoncer que Justine Delisle et Louie DiNunzio ont joint le conseil des fiduciaires du FPI Nexus, chacun apportant un impressionnant curriculum vitae de connaissances et de compétences. Ces changements contribueront à la diversité de notre conseil, augmenteront le nombre de fiduciaires indépendants au sein du conseil de quatre à cinq et feront partie intégrante de nous aider à nous guider dans notre prochaine phase de croissance. »

Mme Delisle est associée chez Richter, l’un des plus importants cabinets-conseils indépendants au Canada. Elle est chez Richter depuis 2010, où elle a commencé sa carrière au sein du département de certification, spécialisée dans l'immobilier, les organismes à but non lucratif et la philanthropie. En 2016, elle a développé la division Gestion financière familiale, dont elle a dirigé la conception, le design et la mise en œuvre. En tant qu'associée, Mme Delisle supervise maintenant une équipe en pleine croissance de spécialistes dévoués, aidant les familles d’entreprises établies et les particuliers fortunés dans leurs questions financières, agissant en tant que leur chef de la direction financière personnel, couvrant tout, de la fiscalité, comptabilité et gestion du patrimoine, à la gestion et stratégie financières, la planification successorale, la préparation de la prochaine génération, la philanthropie et la gouvernance. Mme Delisle est comptable professionnelle agréée et titulaire du titre de planificatrice financière. Mme Delisle détient un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal.

M. DiNunzio est vice-président principal, Investissements chez Cadillac Fairview, et fiduciaire du FPI WPT. M. DiNunzio possède plus de 20 ans d'expérience dans le secteur immobilier en Amérique du Nord et en Europe. Dans son rôle actuel, il est responsable des investissements et des désinvestissements en mettant l'accent sur les marchés canadien, américain et européen. Plus tôt dans son mandat chez Cadillac Fairview, il était responsable de la création et de la direction du groupe d'analyse stratégique de l'organisation. Avant de se joindre Cadillac Fairview, il a occupé des postes de direction de plus en plus élevés au sein du secteur des services bancaires d'investissement chez BMO Nesbitt Burns Inc. et Merrill Lynch Canada. M. DiNunzio est comptable professionnel agréé et détient une maîtrise en administration des affaires de la Schulich School of Business de l'Université York et un baccalauréat en commerce de l'Université de Toronto. Il a également terminé le programme de formation des administrateurs de l'ICD-Rotman.

À propos de FPI Nexus

Le FPI Nexus est une fiducie de placement immobilier axée sur la croissance, résolue à créer de la valeur pour ses porteurs de parts grâce à l’acquisition, à la propriété et à la gestion d’immeubles industriels ainsi que d’immeubles de bureaux et de commerce de détail situés sur les marchés primaires et secondaires d’Amérique du Nord. À l’heure actuelle, le FPI est propriétaire d’un portefeuille de 93 immeubles comportant une superficie locative brute d’environ 8,2 millions de pieds carrés. Le FPI Nexus a environ 43 835 000 Parts émises et en circulation. De plus, il y a des parts de société en commandite de catégorie B de sociétés en commandite filiales du FPI Nexus émises et en circulation qui sont convertibles en environ 16 360 000 Parts du FPI.

