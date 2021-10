Le dernier mois de Villes d'avenir Canada : Le sommet se penche sur l’avenir des villes intelligentes

TORONTO, 07 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ce mois-ci, Villes d'avenir Canada, l'initiative intersectorielle nationale conçue pour accélérer l'innovation dans le but de transformer les villes, présente son premier rassemblement virtuel qui se tiendra du 13 au 15 octobre 2020 dans le cadre de Villes d'avenir Canada : Le sommet . Le programme mensuel, dirigé par Evergreen et organisé par Villes d'avenir Canada, dont le lancement a eu lieu en mai 2021, a réuni des leaders d’opinion, des innovateurs des secteurs privé et public, ainsi que des dirigeants communautaires afin de présenter ce qui nous attend en matière de création des communautés plus résilientes de l’avenir. Du 13 au 15 octobre 2021, 10 séances inspirantes permettront d’explorer l’avenir des villes ouvertes intelligentes, le pouvoir de la conception inclusive pour susciter le changement social dans les villes, ainsi qu’une séance que nous venons d’ajouter sur l’adaptation au climat et l’atténuation des changements climatiques en compagnie de la NASA.



« La conception de villes plus intelligentes et plus inclusives consiste à placer les gens au centre des solutions, » de dire Geoff Cape, fondateur et PDG d'Evergreen, un des partenaires fondateurs de Villes d'avenir Canada. « Ces séances finales nous amènent tous à repenser les infrastructures urbaines et le rôle des données et de la technologie de manière à accroître la résilience et à créer un sentiment de lieu et d’inclusivité. »

Pour en savoir davantage et pour vous inscrire, visitez le site à l'adresse https://thesummit.futurecitiescanada.ca/

Mercredi, 13 octobre 2021 - Faits saillants du sommet :

Combler le fossé numérique : Combler les lacunes sur le plan de la connectivité à Toronto et à Montréal

11H00 à 12h00 HNE

Les obstacles à l’accès à un Internet abordable et les compétences nécessaires pour utiliser les appareils branchés n’ont fait que s’amplifier au cours de la dernière année. Les résidents de certaines des plus grandes villes au Canada le ressentent. Les panélistes Todd Hofley, directeur, Property Relations, Beanfield; Alejandro Gonzalez Rendon, coprésident, Downtown ACORN, Alvar Herrera, conseiller dans le domaine des technologies et de l'innovation, Laboratoire de l'innovation (LIUM), ville de Montréal, Laurie Savard, Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM),



Service de la diversité et de l'inclusion sociale, en compagnie du modérateur Sam Andrey, directeur de la Politique et la Recherche, Laboratoire de leadership Ryerson, parlent du fossé numérique à Toronto et à Montréal, de la menace qu’il présente pour la création de villes inclusives, ainsi que des fournisseurs qui se manifestent afin de combler ce fossé.

Lancement des travaux dans le domaine du développement urbain inclusif

13H00 - 14h00 HNE

Une séance au cours de laquelle on examinera le plan directeur de location de West Don Lands, un des projets d'aménagement résidentiels les plus vastes et les plus importants au Canada et un modèle d’urbanisme. Les panélistes Andrew Joyner, directeur principal, Tricon Residential, Abi Bond, directeur administratif du Secrétariat du logement à la ville de Toronto, David Charron, directeur, Solutions de financement, SCHL, en compagnie du modérateur Orit Sarfaty, agent principal des programmes, Evergreen, explorent ce à quoi ressemble l’avenir du logement locatif équitable, axé sur l’humain et construit à des fins précises, incluant le premier carrefour autochtone construit dans un but particulier à Toronto.

Série de conférenciers Villes d'avenir TD : E-sg : Le chemin vers des émissions nettes zéro

14h30 - 15h30 HNE

Discussion axée sur le « E » dans le sigle « ESG » (qui fait référence aux pratiques de gouvernance environnementale, sociale et d'entreprise), les principaux outils que les entreprises peuvent utiliser pour créer un impact profond et dont les consommateurs qui se dévouent afin de soutenir des organisations qui correspondent à leurs valeurs prennent note. Les panélistes Amy Young, directrice de l’Industrie, Microsoft, Melissa Barbosa, chef de la durabilité, IKEA Canada, Mary de Wysocki, directrice principale, Affaires générales, CISCO en compagnie du modérateur John Coyne, président, Coyne Consulting Services, Inc. décomposent ce que cela signifie pour les sociétés et les solutions ESG qui devraient retenir notre attention.

Jeudi, le 14 octobre 2021, faits saillants :

L’innovation communautaire et la perturbation émergente

13h00 - 14h30 HNE

Des dirigeants municipaux et des experts dans le domaine de l'innovation, incluant Alexandra Cutean, chercheuse principale, Conseil des technologies de l'information et des communications (CTIC) et Laurie Guthrie, stratège en matière d'innovation civique / gestionnaire du projet des villes intelligentes, ville de Fredericton, en compagnie du modérateur Martin Canning, directeur exécutif, Innovation gouvernementale, Evergreen, discutent des principaux thèmes qui touchent la gouvernance et le gouvernement à l'échelle locale dans l'ensemble du Canada et la façon dont l'innovation communautaire redéfinit le Canada à l’ère de la COVID.

Le retour à la Terre : adaptation au climat et atténuation des changements climatiques avec la NASA

15h00 – 16h00 HNE

Au cours de cette séance, on explore la façon dont les données par satellite et les programmes ultramodernes élaborés par la NASA aident les municipalités et les sociétés à prendre sur le terrain des décisions plus judicieuses dans le domaine de l’adaptation au climat et de l’atténuation des changements climatiques. Le Dr Christian V. Braneon, spécialiste de la télédétection à l’Institut Goddard pour les études spatiales de la NASA et la Dre Lesley E. Ott, scientifique du climat au Centre de vol spatial Goddard de la NASA, abordent les nouveaux outils et technologies qu’on a développés au cours des ans et la façon dont on les utilise pour favoriser les grandes innovations dans le domaine de la climatologie.

Vendredi, le 15 octobre 2021, faits saillants :

L’infrastructure de l'innovation : Faire passer l'innovation civique des projets pilotes aux opérations essentielles

14H30 - 15h30 HNE

Séance portant sur la façon dont les transformations structurales, déclenchées par les marathons de programmation, les nouvelles entreprises en résidence et l'investissement dans les technologies urbaines, peuvent être soutenues de manière réaliste par les gouvernements municipaux. Cette séance est animée par Open North, le principal partenaire technique du Réseau des solutions communautaires.

À propos de Villes d'avenir Canada : Le sommet

De mai à octobre, Le Sommet devient un lieu de réunion important pour la création de partenariats et de possibilités partout au pays et ailleurs sur la planète sur des sujets incluant le logement et les infrastructures, la création et l'entretien des espaces, les données et la technologie, l'adaptation aux changements climatiques, l'éducation et l’avenir du travail. Le sommet mensuel a débuté en mai et se terminera par un rassemblement virtuel d'une durée de trois jours du 13 au 15 octobre 2021.

Dirigé par Evergreen, il s’agit du quatrième rassemblement national de Villes d'avenir Canada, une plate-forme de collaboration créée en 2018 par Evergreen, la Fondation McConnell, le Groupe Banque TD, la Maison de l'innovation et Fondations communautaires du Canada.

Villes d'avenir Canada : Le sommet

Fondateur principal : Infrastructure Canada

Principaux commanditaires : Groupe Banque TD, Fondation McConnell, Société canadienne d'hypothèques et de logement

Principal partenaire média : The Globe and Mail

Convoqué par : Evergreen

Villes d’avenir Canada est une initiative nationale intersectorielle qui a pour mission d’accélérer l’innovation pour transformer les villes dans l’intérêt de tous. Villes d’avenir Canada s’appuie sur l’expertise de ses organismes fondateurs, la Fondation McConnell, le Groupe Banque TD, Evergreen, la Maison de l’innovation sociale et Fondations communautaires du Canada, et elle agit de concert avec un réseau diversifié et croissant de partenaires pour chercher à trouver des solutions aux problèmes qui touchent les villes et les citadins afin de créer des milieux urbains équitables, prospères et propices à la régénération. https://www.futurecitiescanada.ca/fr/