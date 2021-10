Goodfellow annonce ses résultats pour son troisième trimestre terminé le 31 août 2021

English French

DELSON, Québec, 07 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX : GDL) annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre terminé le 31 août 2021. La Société a déclaré un bénéfice net de 10,0 millions $ ou 1,17 $ par action comparativement à un bénéfice net de 6,7 millions $ ou 0,78 $ par action l’an dernier. Le chiffre d’affaires pour le trimestre terminé le 31 août 2021 s’élevait à 168,0 millions $, comparativement à 138,8 millions $ l’an dernier. Les ventes au Canada ont augmenté de 22 % par rapport à l’an dernier alors qu’aux États-Unis les ventes ont augmenté de 31 % et les ventes à l’exportation ont diminué de 12 %. Les frais de vente et charges administratives et générales ont augmenté globalement de 2,4 millions $.



Pour les neuf mois terminés le 31 août 2021, la Société a déclaré un bénéfice net de 27,8 millions $ ou 3,24 $ par action comparativement à un bénéfice net de 8,0 million $ ou 0,94 $ par action l’an dernier. Le chiffre d’affaires s’élevait à 472,9 millions $, comparativement à 331,5 millions $ l’an dernier. Les ventes au Canada ont augmenté de 47 % par rapport à l’an dernier alors qu’aux États-Unis les ventes ont augmenté de 17 % et les ventes à l’exportation ont augmenté de 8 %. Les frais de vente et charges administratives et générales ont augmenté globalement de 11,5 millions $.

Les résultats du troisième trimestre de l'exercice 2021 ont été caractéristiques de la période, qui est considérée comme le propulseur de l’activité saisonnière. Entre-temps, les conditions du marché sont devenues de plus en plus difficiles avec la crise des prix de commodités du mois de juillet qui a bouleversé la demande de tous les secteurs. De plus, les secteurs de la construction de maisons neuves, la rénovation, le manufacturier et l'industriel ont présentés des indices de ralentissement. Malgré ces conditions, Goodfellow a pu compter sur son offre diversifiée et sur son carnet de commandes de produits forestiers à valeur ajoutée afin de conserver ses parts de marché et maintenir son élan positif.

À propos de Goodfellow

Goodfellow est un fabricant diversifié de produits de bois à valeur ajoutée, ainsi qu’un distributeur en gros de matériaux de construction et de revêtements de sol. Au Canada, Goodfellow dispose d’un réseau de distribution à travers toutes les provinces au service des secteurs commerciaux et résidentiels par l’entremise des détaillants de cour à bois, des manufacturiers, des partenaires de projets industriels et d’infrastructure, et des spécialistes du revêtement de sol. Goodfellow exploite également ses capacités en produits à valeur ajoutée pour desservir les marchés du bois à l’échelle internationale. Goodfellow inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « GDL ».

Patrick Goodfellow

Président et chef de la direction

T : 450 635-6511

F : 450 635-3730

info@goodfellowinc.com





GOODFELLOW INC. États consolidés du résultat global Pour les périodes de trois mois et de neuf mois terminées le 31 août 2021 et 2020 (en milliers de dollars, sauf les montants par action)

Non audités Trois mois terminés le Neuf mois terminés le 31 août

2021 31 août

2020 31 août

2021 31 août

2020 $ $ $ $ Chiffre d’affaires 167 953 138 843 472 911 331 462 Charges Coût des ventes 133 048 111 030 369 227 266 748 Frais de vente et charges administratives et générales 20 210 17 834 62 922 51 402 Charges financières nettes 751 679 2 141 2 152 154 009 129 543 434 290 320 302 Bénéfice avant impôt sur le résultat 13 944 9 300 38 621 11 160 Impôt sur le résultat 3 905 2 604 10 837 3 125 Total aux éléments du résultat global 10 039 6 696 27 784 8 035 Bénéfice net par action - de base et dilué 1,17 0,78 3,24 0,94





GOODFELLOW INC. États consolidés de la situation financière (en milliers de dollars) Non audités



Au Au Au 31 août 30 novembre 31 août 2021 2020 2020 $ $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie 1 726 3 466 1 884 Clients et autres débiteurs 72 118 76 093 64 511 Stocks 115 046 84 740 82 498 Charges payées d’avance 4 290 2 584 2 077 Total des actifs courants 193 180 166 883 150 970 Actifs non courants Immobilisations corporelles 30 220 31 148 31 536 Actifs incorporels 2 789 3 238 3 420 Actifs au titre de droits d’utilisation 12 630 14 324 15 113 Actifs au titre des régimes à prestations définies 1 901 1 945 2 188 Autres actifs 785 785 778 Total des actifs non courants 48 325 51 440 53 035 Actifs totaux 241 505 218 323 204 005 Passifs Passifs courants Dette bancaire 24 681 28 570 23 872 Fournisseurs et autres créditeurs 41 680 39 614 35 818 Impôts à payer 7 418 4 859 3 246 Provision 2 730 1 473 1 514 Dividende à payer - 2 141 - Partie courante des obligations locatives 4 270 4 315 4 338 Total des passifs courants 80 779 80 972 68 788 Passifs non courants Obligations locatives 11 405 13 343 14 194 Impôt sur le résultat différé 1 597 1 597 2 269 Obligation au titre des régimes à prestations définies 1 280 1 182 734 Total des passifs non courants 14 282 16 122 17 197 Passifs totaux 95 061 97 094 85 985 Capitaux propres Capital social 9 424 9 424 9 424 Résultats non distribués 137 020 111 805 108 596 146 444 121 229 118 020 Passifs et capitaux propres totaux 241 505 218 323 204 005





GOODFELLOW INC. États consolidés des flux de trésorerie Pour les périodes de trois mois et neuf mois terminées le 31 août 2021 et 2020 (en milliers de dollars)

Non audités Trois mois terminés le Neuf mois terminés le 31 août

31 août

31 août 31 août 2021 2020 2021 2020 $ $ $ $ Activités opérationnelles Bénéfice net 10 039 6 696 27 784 8 035 Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : Amortissement des : Immobilisations corporelles 636 678 1 901 2 002 Actifs au titre de droits d’utilisation 1 055 1 084 3 111 3 265 Actifs incorporels 153 183 467 546 Charge de désactualisation de la provision 11 18 33 54 Augmentation (diminution) de la provision (76) - 1 224 (10) Impôt sur le résultat 3 905 2 604 10 837 3 125 Gain sur disposition d’immobilisations corporelles (1) (1) (8) (11) Charges d’intérêts 247 187 707 825 Charges d’intérêts sur obligations locatives 143 167 446 520 Déficit de la capitalisation des régimes de retraite sur les charges 63 52 142 158 Autres 21 (13) (10) 28 16 196 11 655 46 634 18 537 Variation des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de roulement 24 168 9 239 (25 824) (3 915) Intérêts payés (287) (114) (1 300) (733) Impôt sur le résultat payé (914) 478 (8 278) (613) 22 967 9 603 (35 402) (5 261) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 39 163 21 258 11 232 13 276 Activités de financement Augmentation (diminution) nette de l’emprunt bancaire 14 000 - 9 000 (5 000) Diminution nette des acceptations bancaires (50 000) (21 000) (12 000) (5 000) Paiement d’obligations locatives (1 156) (1 312) (3 390) (3 954) Dividende payé - - (4 710) (1 712) (37 156) (22 312) (11 100) (15 666) Activités d’investissement Acquisition d’immobilisations corporelles (238) (222) (975) (732) Augmentation des actifs incorporels - (3) (18) (39) Produit de disposition d’immobilisations corporelles - (1) 10 13 (238) (226) (983) (758) Entrées (sorties) nettes de trésorerie 1 769 (1 280) (851) (3 148) Situation de trésorerie au début de la période (3 724) (708) (1 104) 1 160 Situation de trésorerie à la fin de la période (1 955) (1 988) (1 955) (1 988) La situation de trésorerie comprend les éléments suivants : Trésorerie 1 726 1 884 1 726 1 884 Découvert bancaire (3 681) (3 872) (3 681) (3 872) (1 955) (1 988) (1 955) (1 988)