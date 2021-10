Perception samarbetar med Listing Partners för att få in nytt kapital och noteras på nordamerikanska och europeiska börser

LONDON, Oct. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Perception Group Ltd. (Perception) planerar att ta in nytt kapital inför sin globala expansion av TV CDN Managed Services genom att börsnotera sina stamaktier på Canadian Securities Exchange (CSE) tillsammans med en dubbelnotering på Open Market Segment på Frankfurtbörsen (FSE) i Tyskland och Over the Counter Market (OTC) i USA.



Listing Partners Sarl har valts ut som exklusiv finansiell rådgivare och medfinansiär till Perception i ett noga genomtänkt erbjudande om börsnotering av stamaktier genom syndikering av erbjudandet av dess tecknande koncern. Listing Partners Limited i Toronto, Kanada, är koncernens internationella samarbetspartner som har anlitats för att tillhandahålla tjänster och hjälpa Perception med börsintroduktionen på CSE och två andra börser.

Som en del av börsnoteringen måste Perception ha utarbetat ett aktieprospekt utan erbjudande för inlämning till värdepappersmyndigheten för granskning och godkännande. Om prospektet godkänns kommer en ansökan om notering av stamaktier på CSE att lämnas in för godkännande. När CSE-noteringen har godkänts planeras ansökan om dubbelnotering på FSE och OTC.

”Vi avser att använda intäkterna från noteringen för attstärka vår organisation och utöka omfattningen av vår beprövade kostnadseffektiva TV CDN-plattform som körs med vår egen programlösning och erbjuder avancerade funktioner såsom live och on demand TV som efterfrågas av dagens moderna tittare. Vi förnyar den traditionella live och on-demand TV-upplevelsen medflera kanaler föronlinekonsumtion , som kommer även attpassa leverantörer av innehåll ochkanalägare som vill leverera unik online - TV ,” sägerJohn Mills, VD på Perception, och kommenterar vidare, ”Denna strategi gör det också möjligt för oss att tillverka lokala och regionala IPTV-tjänster som förenar innehåll och teknik somvåra telekomkunder kan marknadsföra tillsina miljontals bredbandsabonnenter med hjälp av vår flerpunktsstrategi för TV CDN som dramatiskt minskar offentliga CDN-kostnader och genererar en mycket lönsam verksamhet för aktieägare med en återkommande, abonnentbaserad intäktsström. Vi valde Listing Partners eftersom de når en bred internationell publik med sin närvaro som ligger i linje med våra internationella krav och planer för attleverera Perception till en global publik.”

Perceptions börsnotering förväntas ge investerare på kapitalmarknaden den unika möjligheten att investera direkt i ett företag som återuppfinner den välkända live TV-upplevelsen som traditionellt ses i linjära TV-kanaler som levererar spännande TV-tjänster med flera kanaler till B2B- och B2C-kunder. Historiska storföretag och B2B-kunder inkluderar fyra installationer med TVCabo, ett globalt företag i Visabeira-koncernen. Perception går nu inpå B2C-marknaden med två joint venture-projekt, EWOL TV, en spännande livsstilsbaserad mobil TV-tjänst på Balkan och TeleAfrica, en panafrikansk mobil TV-tjänst som använder både annonsfinansierade modeller och abonnemangsmodeller till lågt pris.

Om Perception Group Ltd.

Perception Group Ltd. är en branschinnovatör som utvecklar och driver molntjänster för TV CDN med hjälp av sin skräddarsydda produkt Perception TVCDN. Den första TV-plattformen med flera skärmar som levererar direktsänd TV, catchup-TV, PVR i molnet, beställvideo, hantering av abonnenter och faktureringstjänster som är direkt inbäddade i en enhetlig TV CDN specialbyggd TV för flera skärmar.

Perception har varit i kommersiellt bruk i över 15 år och var den första plattformen som introducerade fullt integrerat stöd för bakåtspolning av live TV, PVR i molnet och stöd för avancerad integrering av DTL-token på IPTV- och OTT-plattformar med flera skärmar.

Perception TVCDN är en kommersiellt beprövad produkt, perfekt för telekomföretag, programföretag samt kanal- och innehållsägare som vill tillhandahålla globala eller lokala TV-tjänster via nätverk eller OTT. Tjänsten är tillgänglig som en lokal SaaS-lösning för operatörer som vill själva hantera infrastrukturen och som en PaaS-lösning för dem som vill outsourca hela den operativa plattformen och dess hantering.

Telekomföretagen står inför problem när det kommer till att tackla möjligheten med internet TV, särskilt med kunder som har liten eller ingen lojalitet. De behöver en teknisk lösning som kräver att flera leverantörer levererar en komplex, tidskrävande och kostsam produkt på en marknad som de har liten eller ingen expertis om. Perception-koncernens PaaS-tjänst ger kunderna ett snabbt och enkelt sätt att leverera ett differentierat TV-utbud som både genererar direkta intäkter från TV och indirekta fördelar från förvärv av nya abonnenter och förbättrad retention.

Om Listing Partners Sarl och företagsgruppen Listing Partners Ltd.

Listing Partners är ett internationellt, värdepappersföretag verksamt inom kapitalmarknadssystemet med kontor i Luxemburg, Kanada, Danmark, Slovenien, Malaysia, London och Dubai. Deras fokus ligger på att skapa och hantera den pågående offentliga processen för företag genom att arbeta med ledningsgruppen för en framgångsrik notering och finansiering. De olika partner är medlemmar i företagsgruppen Listing Partners. Sedan 1998 har de med framgång hjälpt små och medelstora företag vid börsnotering och insamling av pengar. Deras erfarenhet och kunskap leder deras kunder genom varje aspekt av börsnoteringen, främst på den kanadensiska börsen, vilket ofta resulterar i möjligheter till dubbelnotering på andra internationella marknader.

