Wi-Fi CERTIFIED Data Elements™提供增强型Wi-Fi®分析

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德克萨斯州奥斯汀, Oct. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wi-Fi CERTIFIED Data Elements™是针对Wi-Fi®网络健康提供重要关键性能指标的标准化方法，目前支持高级Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E网络。最新一代Wi-Fi在住宅网络中迅速崛起，提供各种特性、功能和高级用例，使网络管理变得更加复杂。部署Wi-Fi Data Elements™的服务提供商可以更有效地收集指标，以管理多代网络的复杂性，并为其客户提供最佳用户体验。Wi-Fi Data Elements可进行有效扩展以支持在Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E网络上运行更多器件，提供详细的操作参数和真实性能指标（如PHY速率、带宽占用时长和重试速率），为密集和动态网络中的管理决策提供依据。



除了进一步了解Wi-Fi网络——例如网络上有多少台设备、使用带宽、信号强度测量和免费通话时间外，Wi-Fi Data Elements还将诊断元件与Wi-Fi CERTIFIED EasyMesh™相结合，支持多接入点（AP）网络中的流量优先级排序和通道扫描。支持Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E，使Wi-Fi Data Elements能够提供与高级用例相关的关键性能指标，最大限度地提高服务提供商提供4K视频流、云游戏、AR/VR以及更大服务领域内的服务质量（QoS）的能力。支持呼叫频率，支持呼叫持续时间，网络干扰和拥堵也被降至最低，因为即使在非常密集的网络环境中，网络管理员也能够主动而更有效地解决网络问题。

Wi-Fi Alliance®营销副总裁Kevin Robinson表示：“Wi-Fi Data Elements提供了250余个关键性能指标，服务提供商可以使用这些指标来识别和解决Wi-Fi网络问题。Wi-Fi Data Elements以标准化方式提供这些重要的性能指标，使服务提供商能够更好地响应高级Wi-Fi网络的动态性质，并为其客户提供最佳体验。”

部署Wi-Fi Data Elements可以为全面管理的网络生态系统带来诸多裨益。网络运营商可及时了解客户网络中的Wi-Fi性能，同时诊断或分析工具供应商可通过使用标准关键性能指标（针对Wi-Fi网络）来创建更有效的工具而从中受益。

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