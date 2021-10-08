Wi-Fi CERTIFIED Data Elements™ 提供增強的 Wi-Fi® 分析

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德州奧斯汀, Oct. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wi-Fi CERTIFIED Data Elements™ 是促進 Wi-Fi® 網絡健康的重要關鍵性能指標的標準方法，現在支援高級 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E 網絡。最新一代 Wi-Fi 在住宅網絡中迅速獲得關注，帶來了各種特性、功能和高級用例，使網絡管理變得更加複雜。部署 Wi-Fi Data Elements™ 的服務供應商可以更有效收集指標，以管理複雜的多代網絡及為其客戶提供最佳用戶體驗。Wi-Fi Data Elements 有效擴展以支援在 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E 網絡上運行的更多裝置，提供詳細的運行參數和真實世界性能指標（例如 PHY 速率、通話時間和重試率），可為密集和動態網絡的管理決策提供訊息。



除了讓更深入了解 Wi-Fi 網絡（例如網絡上有多少裝置、頻寬使用、訊號強度測量和免費通話時間）之外，Wi-Fi Data Elements 還使診斷元素與 Wi-Fi CERTIFIED EasyMesh™ 保持一致，支援多接入點 (AP) 網絡中的流量優先級和通道掃描。支援 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E 使 Wi-Fi Data Elements 能夠提供與高級用例相關的關鍵性能指標，在最大程度上提高服務供應商為 4K 影片串流、雲端遊戲、擴增實境／虚擬實境，以及更大的服務區域提供服務品質 (QoS) 的能力。支援通話頻率、通話持續時間、網絡干擾和擁塞也盡量降低，因為即使在非常密集的網絡環境中，網絡管理員也可以主動及更有效地解決網絡問題。

Wi-Fi Alliance® 市場推廣高級副總裁 Kevin Robinson 說：「Wi-Fi Data Elements 提供了 250 多項關鍵性能指標，服務供應商可以用來識別和解決 Wi-Fi 網絡問題。Wi-Fi Data Elements 以標準方式提供這些重要的性能指標，使服務供應商能夠更好回應高級 Wi-Fi 網絡的動態特性，並為其客戶提供最佳體驗。」

部署 Wi-Fi Data Elements 有利於完整的託管網絡生態系統。網絡營運商可以及時了解客戶網絡中的 Wi-Fi 性能，診斷或分析工具供應商透過使用標準化的關鍵性能指標（特定於 Wi-Fi 網絡）來建立更有效的工具，並可從中受益。

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