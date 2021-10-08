全球公認的律師事務所 ROSEN 鼓勵損失超過 10 萬美元的 Waterdrop Inc. 投資者在證券集體訴訟的重要截止日期前尋求法律意見 – WDH

紐約, Oct. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 為何：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒依據及／或可追溯至 Waterdrop Inc. (NYSE: WDH) 於 2021 年 5 月的首次公開招股（「IPO」）而購入該公司的美國存託憑證（「ADS」）的購買者，2021 年 11 月 15 日為主要原告截止日期的重要日子。



何事：如果您依據及／或可追溯至該 IPO 購買了 Waterdrop 的美國存託憑證，您可能有權通過應急費用安排獲得賠償，而無需支付任何自付費用或成本。

下一步：要參與 Waterdrop 集體訴訟，請前往 http://www.rosenlegal.com/cases-register-2158.html 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。集體訴訟經已提出。如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2021 年 11 月 15 日或之前向法院申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的公司沒有可比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認可。選擇律師時要明智。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東衍生訴訟方面的業務。Rosen Law Firm 針對中國公司達成了有史以來規模最大的證券集體訴訟和解。2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 的證券集體訴訟和解數量排名中位居第一。自 2013 年以來，公司每年都位列前四，為投資者收回了數億美元。僅在 2019 年，公司就為投資者取回超過 4.38 億美元。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為原告律師協會的巨人。本事務所的許多律師都得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的肯定。

本案詳情：根據訴訟，IPO 的註冊聲明存在虛假及／或誤導陳述及／或未能披露：(1) Waterdrop 使用違反中國保險業規則及法規的非法手段實現其很大部分的歷史收入增長；(2) Waterdrop 因不遵守中國法律而被中國政府責令關閉其互助平台；(3) Waterdrop 因持續違反中國法律被監管部門調查；(4) 綜合上述情況，在 IPO 後，Waterdrop 存在重大未披露風險，且極有可能面臨監管部門的嚴重不利行動；(5) 由於互助業務停止和快速增長的客戶獲取成本，Waterdrop 的營運虧損在 2021 年第一季度增加了四倍以上；以及 (6) 由於上述原因，IPO 註冊聲明中關於 Waterdrop 的歷史財務和營運指標及聲稱的市場機會的陳述並無準確反映公司在 IPO 前的實際業務、營運及財務結果以及軌跡，乃嚴重虛假及誤導，以及缺乏事實依據。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

要參與 Waterdrop 集體訴訟，請前往 http://www.rosenlegal.com/cases-register-2158.html 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。

集體訴訟尚未獲得確認。在集體訴訟獲得確認之前，除非僱用律師，否則您並不會獲得律師代理。您有選擇律師的權利。您也可以作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者獲取未來任何潛在賠償份額的資格不取決於是否擔任首席原告。

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