全球投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵虧損超過 10 萬美元的 PolarityTE, Inc. 投資者在證券集體訴訟的重要截止日期前尋求法律意見 – PTE

紐約, Oct. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 為何：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2020 年 4 月 30 日至 2021 年 8 月 31 日（包括首尾兩天）期間（「集體訴訟期間」）購買 PolarityTE, Inc. (NASDAQ: PTE) 證券的購買者注意 2021 年 11 月 23 日是主要原告截止日期的重要日子。



何事：如果您在集體訴訟期間購買了 PolarityTE 證券，您可能有權獲得賠償，而無需支付任何自付費用或通過應急費用安排產生的費用。

下一步：要參與 PolarityTE 集體訴訟，請前往 http://www.rosenlegal.com/cases-register-2163.html 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。集體訴訟經已提出。如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2021 年 11 月 23 日或之前向法院申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的公司沒有可比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認可。選擇律師時要明智。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東衍生訴訟方面的業務。Rosen Law Firm 針對中國公司達成了有史以來規模最大的證券集體訴訟和解。2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 的證券集體訴訟和解數量排名中位居第一。自 2013 年以來，公司每年都位列前四，為投資者收回了數億美元。僅在 2019 年，公司就為投資者取回超過 4.38 億美元。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為原告律師協會的巨人。本事務所的許多律師都得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的肯定。

本案詳情：根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告作出虛假及／或誤導的陳述，及／或沒有披露：(1) SkinTE 的試驗新藥申請，這種組織產品據稱用於修復、重建、更換和補充患者皮膚，以治療急性或慢性傷口、燒傷、重建手術、疤痕修復或去除功能失調的皮膚移植物，以及合約研究服務（「SkinTE IND」）在某些化學、製造和控制 (CMC) 服務方面資料不足；(2) 因此，美國食品藥品監督管理局 (「FDA」) 不太可能以 SkinTE IND 的當前形式發出批准；(3) 因此，公司過度強調 SkinTE IND 將獲得 FDA 批准的可能性；及 (4) 因此，公司的公開陳述在所有相關時間均為重大虛假和誤導。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

要參與 PolarityTE 集體訴訟，請前往 http://www.rosenlegal.com/cases-register-2163.html 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。

集體訴訟尚未獲得確認。在集體訴訟獲得確認之前，除非僱用律師，否則您並不會獲得律師代理。您有選擇律師的權利。您也可以作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者獲取未來任何潛在賠償份額的資格不取決於是否擔任首席原告。

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