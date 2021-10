Valoe perustaa yhteisyrityksen Saudi-Arabiaan ja aloitti aurinkopaneeleiden myynnin Saudi-Arabiassa

English Finnish

Valoe Oyj Sisäpiiritieto 8.10.2021 klo 09.00

Valoe Oyj (”Valoe” tai ”Yhtiö”) ja saudiarabialainen ICON Advanced Co Ltd (”ICON”), joka on Salem Balhamer Holdingin täysin omistama tytäryhtiö, ovat sopineet yhteisyrityksen perustamisesta Saudi-Arabiaan. Valoe tiedotti 12.8.2021 allekirjoittaneensa aiesopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta ICONin kanssa, jonka jälkeen Valoe, ICON ja Salem Balhamer Holding ovat käyneet yksityiskohtaisempia neuvotteluja hankkeen toteuttamiseksi. Osapuolten väliset sopimusneuvottelut on saatu päätökseen ja Valoe ja ICON ovat allekirjoittaneet Dubaissa Expo2020-tapahtumassa yhteisyrityksen perustamissopimuksen.

Valoe tulee omistamaan yhteisyrityksestä 40 % ja ICON 60 %. Yhteisyrityksen tavoitteena on rakentaa Saudi-Arabiaan aurinkopaneelitehdas, jonka Valoe suunnittelee, rakentaa ja toimittaa. Osapuolten arvioitu sijoitus yhteisyritykseen on noin 15 miljoonaa euroa, josta Valoen osuus olisi enintään kuusi miljoonaa euroa. Investointi sisältää mm. aurinkopaneelitehtaan, teknologiasiirron, koulutuksen ja toiminnan ylösajon, jotka Valoe toimittaa yhteisyritykselle. Valoe arvioi toimituksensa arvoksi noin 12 miljoonaa euroa.

Yhteisyrityksen perustamistoimet aloitetaan välittömästi ja Valoe lähettää Dammaniin, Saudi-Arabiaan omaa henkilöstöään avustamaan järjestelyissä. Tavoitteena on saada yhteisyritys perustettua vuoden 2021 loppuun mennessä. Suunnitelmien mukaan aurinkopaneelitehtaan rakentaminen on tarkoitus käynnistää vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Lisäksi Valoe ja ICON allekirjoittivat edustussopimuksen, jossa sovittiin siitä, että ICON aloittaa välittömästi Valoen tuotteiden markkinoinnin ja myynnin Saudi-Arabiassa, Dubaissa, Abu-Dhabissa ja Omanissa.

Salem Balhamer Holding Group on saudiarabialainen konserni, jonka pääkonttori sijaitsee Dammanissa. Konserni toimii Saudi-Arabiassa mm. kaupassa, rakennusteollisuudessa ja perustajaurakoijana sekä viihdealalla. Yhtiö on sitoutunut investoimaan Saudi-Arabiassa vielä hyödyntämättömille aurinkoenergiamarkkinoille tukeakseen maan kasvua ja edistääkseen Saudi-Arabian kuningaskunnan tavoitteiden saavuttamista Vision 2030:n mukaisesti.

Valoen toimialaan kuuluu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvä teknologia ja sen sovellutukset. Valoe myy mm. sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähköpaneelien valmistustekniikkaa, paneelien valmistuslinjoja, tavanomaisia ja OddForm-paneeleita ja aurinkokennoja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.





