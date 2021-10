Avis aux médias / Conférence éclair : Des élu.e.s engagé.e.s pour des municipalités en santé!

MONTRÉAL, 08 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 7 novembre prochain, des milliers de femmes et d’hommes dans toutes les municipalités du Québec seront élu.e.s pour représenter leur communauté et contribuer au développement de leur territoire. Par leurs engagements, leurs visions et leurs décisions, ces élu.e.s de proximité façonnent nos quartiers et nos habitudes de vie.



Pour souligner leur longue carrière en politique municipale, la Coalition québécoise sur la problématique du poids (Coalition Poids), la Société canadienne du cancer ainsi que la Fondation du Coeur et de l’AVC, invitent Madame Suzanne Roy, mairesse sortante de Sainte-Julie et Monsieur Jean-François Parenteau, maire sortant de Verdun, à venir présenter leur plus grande réalisation en matière de santé.

Dans une formule dynamique de questions-réponses, cette conférence éclair de 30 minutes vise à sensibiliser et à mobiliser les élu.e.s de la relève quant à l’importance de leur rôle sur la santé et la qualité de vie des citoyen.ne.s qu’ils et qu’elles représentent.

Suivant la conférence, il sera également possible pour l’auditoire de poser des questions.

Réservez votre place pour obtenir le lien vers la conférence : https://forms.office.com/r/x2F3RWwXed

Date : 12 octobre 2021 Heure : 10h00 - 10h30 Endroit : Un lien Zoom sera acheminé aux participants inscrits