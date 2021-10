Dassault Systèmes annonce la mise en œuvre d’une offre internationale d’actionnariat salarié

English French

VELIZY-VILLACOUBLAY, France, le 11 octobre 2021 – Dassault Systèmes (Euronext Paris: #14003TT8, DSY.PA) annonce le lancement d’une offre d’actionnariat salarié.



L’offre d’actionnariat salarié sera proposée à environ 98% des collaborateurs Dassault Systèmes dans le monde selon des modalités détaillées en annexe de ce communiqué. Elle se traduira par une augmentation de capital réservée aux salariés portant sur un maximum de 5 millions d’actions Dassault Systèmes, prévue pour le 20 janvier 2022.

Ce programme vise à associer plus étroitement les collaborateurs au développement de Dassault Systèmes et leur permettre de bénéficier de la valeur qu’ils contribuent à créer au quotidien.

Bernard Charlès, Vice-président du Conseil d’administration et Directeur général de Dassault Systèmes, déclare : « La croissance de Dassault Systèmes se fonde sur une raison d’être partagée, "harmoniser produit, nature et vie". Notre entreprise pense son développement de façon inclusive et sur le long terme - croissance de l’entreprise et progrès individuel de chacun. Aussi suis-je fier de lancer notre plan d’actionnariat salarié. Il est destiné aux collaborateurs de Dassault Systèmes pour leur permettre d’investir dans notre entreprise commune et continuer à la faire grandir. »

A propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, la 3DEXPERIENCE Company, est un « accélérateur de progrès humain ». Elle propose aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels collaboratifs qui leur permettent d’imaginer des innovations plus durables. En développant un jumeau virtuel du monde réel, grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE et à ses applications, Dassault Systèmes donne à ses clients les moyens de repousser les limites de l'innovation, de l'apprentissage et de la production.

Les 20 000 collaborateurs de Dassault Systèmes travaillent à créer de la valeur pour nos 290 000 clients de toutes tailles, dans toutes les industries, dans plus de 150 pays. Pour plus d'informations, visitez notre site www.3ds.com/fr

©2021 Dassault Systèmes. Tous droits réservés. 3DEXPERIENCE, l'icône de la boussole, le logo 3DS, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, EXALEAD, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA, et IFWE sont des marques commerciales ou des marques déposées de Dassault Systèmes, une société européenne de droit français , ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation des marques de Dassault Systèmes ou de ses filiales est soumise à leur approbation écrite expresse.

Avertissement

L’augmentation de capital réservée aux salariés sera mise en place dans les seuls pays où l’offre a fait l’objet d’un enregistrement ou d’une notification auprès des autorités locales compétentes et/ou à la suite de l’approbation d’un prospectus par les autorités locales compétentes, ou en considération d’une exemption à l’obligation d’établir un prospectus ou de procéder à un enregistrement ou une notification de l’offre. Plus généralement, l’offre sera uniquement réalisée dans les pays où toutes les procédures d’enregistrement et/ou les notifications requises auront été effectuées et les autorisations nécessaires auront été obtenues.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation pour le public de souscription d’actions Dassault Systèmes dans ou à destination d’un quelconque pays ou territoire.

###

ANNEXE

Principales modalités de l’opération

Bénéficiaires de l’offre : les bénéficiaires sont les salariés et mandataires sociaux éligibles des sociétés du groupe Dassault Systèmes, adhérentes d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou du plan d’épargne de groupe international, ainsi que les retraités qui ont conservé des avoirs au sein d’un PEE.

: les bénéficiaires sont les salariés et mandataires sociaux éligibles des sociétés du groupe Dassault Systèmes, adhérentes d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou du plan d’épargne de groupe international, ainsi que les retraités qui ont conservé des avoirs au sein d’un PEE. Prix de souscription : il sera fixé sur la base de 85% du Prix de Référence, correspondant à la moyenne pondérée des cours de l’action Dassault Systèmes pendant les 20 jours de bourse allant du 5 novembre au 2 décembre 2021.

: il sera fixé sur la base de 85% du Prix de Référence, correspondant à la moyenne pondérée des cours de l’action Dassault Systèmes pendant les 20 jours de bourse allant du 5 novembre au 2 décembre 2021. Modalités de souscription et de conservation : les actions seront souscrites soit sous la forme nominative, soit par l’intermédiaire d’un fond commun de placement d’entreprise (FCPE), selon la réglementation et/ou la fiscalité applicable dans les différents pays de résidence des bénéficiaires de l'offre ; les actions ou parts de FCPE correspondantes devront être conservées pendant une durée maximale de cinq ans, sauf cas de déblocage anticipé autorisé.

: les actions seront souscrites soit sous la forme nominative, soit par l’intermédiaire d’un fond commun de placement d’entreprise (FCPE), selon la réglementation et/ou la fiscalité applicable dans les différents pays de résidence des bénéficiaires de l'offre ; les actions ou parts de FCPE correspondantes devront être conservées pendant une durée maximale de cinq ans, sauf cas de déblocage anticipé autorisé. Formule de souscription : l'offre consistera en une formule de souscription unique à effet de levier et sécurisée afin de garantir la souscription des salariés, avec dans certains pays, un mécanisme financier comparable à cette formule.

: l'offre consistera en une formule de souscription unique à effet de levier et sécurisée afin de garantir la souscription des salariés, avec dans certains pays, un mécanisme financier comparable à cette formule. Exercice des droits de vote : Lorsque les actions seront souscrites puis détenues par l’intermédiaire d’un FCPE, les droits de vote attachés à ces actions seront exercés par le conseil de surveillance du FCPE ; lorsque les actions seront détenues sous la forme nominative, les droits de vote seront exercés individuellement par les salariés concernés.

: Lorsque les actions seront souscrites puis détenues par l’intermédiaire d’un FCPE, les droits de vote attachés à ces actions seront exercés par le conseil de surveillance du FCPE ; lorsque les actions seront détenues sous la forme nominative, les droits de vote seront exercés individuellement par les salariés concernés. Opérations de couverture : la mise en place de cette formule de souscription à effet de levier pourra générer de la part de CACIB (Crédit Agricole Corporate and Investment Bank) des opérations de couverture à compter de la date d'ouverture de la période de fixation du Prix de Référence, et pendant toute la durée de l’opération.

Calendrier indicatif de l’offre

Période de réservation : du 20 octobre au 3 novembre 2021 (inclus)

Fixation du Prix de Référence et du Prix de Souscription : 3 décembre 2021

Période de souscription/ rétractation : du 7 décembre au 9 décembre 2021 (inclus)

Règlement-livraison de l'offre : 20 janvier 2022

Contact pour les bénéficiaires de l’offre

Pour toute question relative à la présente offre, les bénéficiaires pourront s’adresser à leur responsable Ressources Humaines et/ou à toute autre personne tel que précisé dans les documents remis aux bénéficiaires.

Contact Investisseurs

Corporate François-José Bordonado

Béatrix Martinez

Marie Dumas investors@3ds.com +33.1.61.62.69.24



United States and Canada Callie Gauzer callie.gauzer@3ds.com FTI Consulting



Jamie Ricketts

Arnaud de Cheffontaines +44.20.3727.1000

+33.1.47.03.69.48

Pièce jointe