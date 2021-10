CGG : Point sur l’activité du troisième trimestre 2021

English French

Point sur l’activité du troisième trimestre 2021

Chiffre d’affaires des activités prévu de $270 millions,

en hausse de 35% sur un an et de 72% en séquentiel

Paris, France – le 11 octobre 2021

Point sur le chiffre d’affaire du troisième trimestre 2021

Le chiffre d’affaires des activités du Groupe CGG au T3 2021 devrait s’établir autour de 270 millions$, en hausse de 35% sur un an et de 72% en séquentiel.

Le chiffre d’affaires du segment Géosciences devrait s’établir autour de 77 millions$ stable sur un an et en hausse de 5% en séquentiel.

Les ventes du segment Multi-Clients devraient s’établir autour de 92 millions$ en hausse de 26% sur un an et de 149% en séquentiel.

Les ventes du segment Equipement devraient s’établir autour de 101 millions$ en hausse de 102% sur un an et de 110% en séquentiel.





Sophie Zurquiyah, Directeur Générale de CGG a déclaré : « Nous avons réalisé une solide performance au troisième trimestre, confirmant les tendances anticipées de reprise progressive des géosciences, d’une demande soutenue pour nos données multi-clients situées dans les bassins les plus actifs et d’une reprise des livraisons d’équipement au second semestre. Le chiffre d’affaires de préfinancement de nos projets multi-clients est d’environ 59 millions$ ce trimestre et les après-ventes sont en progression autour de 33 millions$ ».

Nouveau calendrier d’annonce des résultats trimestriels, après clôture de la bourse

A partir du troisième trimestre 2021, CGG va changer le calendrier de la publication de ses résultats financiers trimestriels ainsi que la conférence téléphonique en langue anglaise entre la direction et les analystes et investisseurs.

CGG communiquera désormais ses résultats trimestriels à 17 heures 45 (heure française), après la clôture de la bourse de Paris et la conférence téléphonique aura lieu à 18 heures 30 (heure française).

Ce calendrier de communication financière offrira notamment aux investisseurs américains en anglais, actionnaires et détenteurs d’obligations, la possibilité de participer à cette conférence téléphonique.

Calendrier des résultats financiers du troisième trimestre 2021

CGG annoncera ses résultats du T3 2021 le 3 novembre 2021 à 17.45 (heure française). Le communiqué de presse et la présentation seront disponibles sur le site www.cgg.com dès 17h 45.

Déclaration Prospective :

La Société fournit ces informations sur la base d’une revue préliminaire de son chiffre d’affaires. La Société n’a pas achevé ses procédures de production des états financiers, de consolidation, d’examen et de contrôle, y compris la revue des ventes par rapport aux critères de reconnaissance du chiffre d’affaires et de cut-off. Les informations fournies dans cette communication pourraient ainsi s’en trouver modifiées et les états financiers finaux du T3 2021, approuvés et publiés par la Société, pourraient s'écarter sensiblement des informations fournies dans le présent communiqué.

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader technologique mondial spécialisé dans les géosciences. Avec environ 3 700 employés dans le monde, CGG fournit à ses clients une gamme complète de données, de produits, de services et de solutions pour une gestion responsable et efficace des ressources naturelles, de l’environnement et des infrastructures. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

Contacts :

Direction Communications & Relations Investisseurs

Christophe Barnini

Tél : + 33 1 64 47 38 11

E-mail : christophe.barnini@cgg.com

