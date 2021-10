Van Lanschot Kempen kondigt vervroegde aflossing achtergestelde obligatielening aan

English Dutch

's-Hertogenbosch/Amsterdam, 11 oktober 2021



Van Lanschot Kempen kondigt vandaag aan dat zij een in 2016 uitgegeven achtergestelde obligatielening op 28 oktober 2021, de optionele aflossingsdatum, vervroegd zal aflossen. De omvang van de lening bedraagt € 50 miljoen. Van Lanschot Kempen heeft toestemming gekregen van De Nederlandsche Bank voor deze vervroegde aflossing.

De aflossing zal plaatsvinden op 28 oktober 2021, waarbij de hoofdsom en de opgebouwde rente worden betaald.

De lening (ISIN code: XS1508351514) is momenteel genoteerd aan de Luxembourg Stock Exchange. Deze notering wordt na de aflossing beëindigd.

De herfinanciering van bovenstaande lening heeft inmiddels plaatsgevonden door uitgifte van een Tier 2-lening van € 50 miljoen op 22 september 2021.

