Jobindex vokser og opjusterer forventningerne

Antallet af jobannoncer på Jobindex stiger fortsat og har sat nye rekorder i september måned. Antallet af betalte jobannoncer på Jobindex var i september måned det højeste nogensinde på en enkelt måned og lå 50-60% over niveauet før Corona-krisen korrigeret for sæsonudsving.

Det ligger dermed fast, at det høje antal jobannoncer, der har været siden maj måned, ikke bare er en engangseffekt forårsaget af genåbningerne, men er udtryk for et nyt højere aktivitetsniveau. Computerworld har også høj aktivitet efter at det igen er muligt at holde fysiske events.

For 3. kvartal 2021 forventes en nettoomsætning i niveauet 105 mio. kr. mod 110 mio. kr. i 2. kvartal 2021 og 69 mio. kr. i 3. kvartal 2020, og et driftsoverskud før renter og skat på over 45 mio. kr. mod 40 mio. kr. i 2. kvartal 2021 og 19 mio. kr. i 3. kvartal 2020.

Jobindex hæver derfor forventningerne for hele regnskabsåret 2021 til en nettoomsætning i niveauet 400 mio. kr. mod tidligere forventet 380 mio. kr., og et driftsoverskud før renter og skat i niveauet 150 mio. kr. mod tidligere forventet 130 mio. kr.

De opdaterede forventninger udgør intern viden og er baseret på præliminære og ikke-reviderede regnskabstal for 3. kvartal 2021. Den endelige kvartalsrapport for 3. kvartal 2021 forventet at blive offentliggjort den 23. november 2021.

Yderligere oplysninger

Direktør Kaare Danielsen, telefon 20735010, email kd@jobindex.dk

Certified Adviser Jakob Tolstrup Kristensen, email jakob.tolstrup@cwicf.com