SpikeeLabs annonce une nouvelle croissance de son chiffre d’affaires

SpikeeLabs confirme son dynamisme et annonce une croissance de plus de 10 % de son chiffre d’affaires qui s’élève à 4,8 millions d’euros sur son dernier exercice, en croissance de 60% par rapport au précédent. SpikeeLabsdémontre ainsi son solide positionnement sur le marché et sa capacité à accompagner les entreprises et organisations de toutes tailles dans leur transformation numérique.

Créée en novembre 2016, SpikeeLabs est une société d’ingénierie logicielle, de développement et d’intégration, qui opère sur trois grands marchés que sont la résolution des problématiques liées aux Systèmes d’Information, l’intégration du CRM Salesforce et le déploiement de sa propre solution de facturation « BillingLabs ». À ce jour, SpikeeLabs réunit 65 talents et apporte son savoir-faire dans un secteur particulièrement concurrentiel où seules l’expertise et la confiance des clients permettent d’assurer une croissance solide et durable.

Fort de ce positionnement unique, SpikeeLabs remporte aujourd’hui de nombreux contrats auprès de nouveaux clients comme de ses clients historiques, grâce à sa solution de facturation BillingLabs et à son rôle d’intégrateur du CRM Salesforce. Cette croissance s’explique en grande partie par l’implication de ses ingénieurs et leurs expertises dans la mise en œuvre de projets complexes. Pour soutenir son expansion, la société va continuer d’investir des ressources importantes pour faire évoluer ses offres de service et renforcer ses équipes.

Pierre LECOMTE, fondateur de SpikeeLabs « Notre approche très qualitative nous permet de faire la différence et d’accompagner efficacement nos clients dans la conception et la réalisation de solutions performantes, innovantes et surtout sur-mesure. Notre forte expertise sur ces domaines explique la croissance importante de nos activités chaque année. Au-delà de nos compétences historiques en matière de développement logiciel, d’intégration et de support, nous allons très largement investir dans notre activité de Billing. Celle-ci connait un fort écho depuis son lancement car elle répond pragmatiquement aux besoins de facturation hétérogènes de nos différents clients, par exemple dans le transport, l’énergie et les télécoms. »