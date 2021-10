Dorel signe un accord définitif en vue de la vente de sa division Dorel Sports à Pon Holdings pour 810 millions de dollars US

English French

La transaction stratégique devrait dégager beaucoup de valeur pour les actionnaires

Dorel prévoit utiliser le produit net de la vente pour renforcer son bilan, remettre du capital aux actionnaires et pour les besoins généraux de la société

La vente devrait être conclue avant la fin du premier trimestre de 2022



MONTRÉAL, 11 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La société Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu un accord définitif portant sur la vente de Dorel Sports, sa division des bicyclettes, à Pon Holdings B.V., un groupe hollandais du secteur de la mobilité, pour 810 millions de dollars US en espèces, ce qui représente environ 1 milliard de dollars CA, payables à Dorel à la clôture de la transaction.



Dorel prévoit utiliser le produit net de la vente d’environ 735 millions de dollars US (sous réserve d’ajustements de clôture) pour réduire sa dette, remettre du capital aux actionnaires et pour les besoins généraux de la Société. La vente de Dorel Sports devrait être conclue avant la fin du premier trimestre de 2022. Dorel a l’intention d’annoncer des détails précis concernant l’utilisation du produit net de la vente au moment de la clôture de la transaction.



La vente a été approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration de Dorel et est assujettie aux conditions de clôture habituelles, y compris l’obtention des approbations réglementaires applicables et l’absence de tout changement défavorable important à l’égard de Dorel Sports jusqu’à la clôture de transaction. La vente n’est soumise à aucune condition de financement. La transaction consistera en la vente par Dorel de 100 % des actions de ses filiales indirectes en propriété exclusive qui composent Dorel Sports ainsi que certains actifs connexes. En vertu du droit des sociétés applicable, l’opération n’est pas assujettie à l’approbation des actionnaires de Dorel.

« À la suite de commentaires de nos actionnaires, Dorel a entrepris un examen approfondi de ses options stratégiques plus tôt cette année. Notre objectif a toujours été de créer de la valeur pour nos actionnaires. La cession de la division Dorel Sports représente une occasion unique de dégager de la valeur en tirant parti de la forte demande pour des actifs de taille dans le secteur des bicyclettes, » a déclaré Martin Schwartz, président et chef de la direction de Dorel. « Au nom du conseil d’administration, je tiens à remercier sincèrement toute l’équipe de Dorel Sports pour les efforts exceptionnels qu’elle a déployés au fil des ans. La division Dorel Sports occupe une place importante au sein de notre organisation depuis 2004 et nous sommes très fiers du succès mondial qu’elle a remporté. Bien que la décision de vendre la division Dorel Sports ait été difficile à prendre, nous sommes persuadés que cette opération représente la pleine valeur pour les actionnaires de Dorel, » a ajouté M. Schwartz.

Dégagement de valeur pour les actionnaires de Dorel

L’accord définitif de vente conclu avec Pon Holdings fait suite à un examen stratégique et à un processus de vente concurrentiel. Dorel croit que la transaction entièrement en espèces permettra de cristalliser une somme importante et de dégager la pleine valeur des activités de Dorel Sports pour les actionnaires de Dorel. Dorel croit en outre que l’intérêt manifesté à l’égard de Dorel Sports pendant le processus de vente rigoureux reflète l’excellent travail accompli par l’équipe de Dorel Sports pour accroître la rentabilité, recruter de nouveaux clients et améliorer la structure opérationnelle ainsi que le profil de coûts de Dorel Sports.

Un nouveau chapitre pour Dorel

L’accord portant sur la vente de la division Dorel Sports marque un nouveau chapitre prometteur pour Dorel. Dorel croit que la vente de Dorel Sports renforcera le bilan de la société, lui permettra de concentrer ses efforts sur la génération de profits à partir de ses activités restantes, d’accélérer de manière considérable sa capacité à réduire son endettement et de la positionner avantageusement pour assurer la croissance de ses divisions Dorel Maison et Dorel Produits de puériculture tant à l’interne que par le biais d’acquisitions complémentaires créatrices de valeur. À l’avenir, Dorel concentrera son énergie et ses ressources à continuer à créer de la valeur pour les actionnaires en accélérant la croissance et en favorisant l’expansion des marges grâce aux positions de chef de file qu’occupent ses divisions Dorel Maison et Dorel Produits de puériculture dans leurs marchés respectifs. Avec un bilan plus solide après la conclusion de cette transaction, un portefeuille de marques et de produits de premier plan, une forte demande des consommateurs et des marchés finaux en croissance, Dorel croit qu’elle continuera à livrer concurrence en position de force.

« Dorel est déterminée à maintenir une approche disciplinée en matière de création de valeur, car elle voit un potentiel important pour ses divisions Dorel Maison et Dorel Produits de puériculture et qu’elle cherchera à reproduire le succès obtenu avec la division Dorel Sports dans le but de créer encore plus de valeur pour ses actionnaires. Nous tenons à préciser qu’à l’heure actuelle, nous ne cherchons pas à monétiser nos divisions Dorel Maison et Dorel Produits de puériculture. Nous voyons des occasions de stimuler la croissance de notre chiffre d’affaires et de réduire notre structure de coûts globale afin d’améliorer la génération de flux de trésorerie aux deux divisions, » a déclaré Martin Schwartz. « Nous avons les bons gestionnaires et la bonne stratégie en place aux deux divisions pour obtenir d’excellents résultats à moyen terme. Nous réévaluerons notre stratégie au besoin. Bien qu’il soit possible que nous conservions une partie du capital tiré de la vente de Dorel Sports pour d’éventuelles opportunités de réinvestissement, nous avons actuellement l’intention de réduire notre effet de levier financier et de remettre du capital aux actionnaires, » a ajouté M. Schwartz.

Des défis à court terme pour les divisions Dorel Maison et Dorel Produits de puériculture

Comme dans de nombreuses industries, l’incertitude de l’approvisionnement demeure une préoccupation majeure pour les activités des divisions Dorel Maison et Dorel Produits de puériculture. La demande pour les conteneurs maritimes continue de faire grimper les coûts et nuit à la capacité de Dorel de répondre à la demande toujours forte des consommateurs pour ses produits. De plus, les répercussions de la pandémie de COVID-19 dans diverses régions du monde et la disponibilité de la main-d’œuvre pour Dorel et ses parties prenantes sont des facteurs avec lesquels Dorel doit composer. La capacité de Dorel à gérer avec succès ces problématiques avec ses partenaires fournisseurs et détaillants sera essentielle pour les résultats à venir. L’inflation et les chaînes d’approvisionnement sous forte tension auxquelles sont confrontées les divisions Dorel Maison et Dorel Produits de puériculture forcent Dorel à réduire ses prévisions par rapport à celles indiquées dans son communiqué de presse du 6 août 2021.

Dorel annoncera les résultats financiers du troisième trimestre de son exercice 2021 le 5 novembre 2021, avant l’ouverture des marchés financiers.

Conseillers

Baird Global Investment Banking et BMO Marchés des capitaux agissent à titre de conseillers financiers et Fasken Martineau DuMoulin s.r.l. à titre de conseiller juridique de Dorel, tandis que Lazard agit en tant que conseiller financier et Goodmans en tant que conseiller juridique de Pon Holdings dans le cadre de la vente de Dorel Sports.

Profil de Dorel

Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) est une entreprise mondiale qui exerce ses activités dans trois secteurs distincts, soit les produits de puériculture, les bicyclettes et les produits pour la maison. La force de Dorel tient à la diversité, l’innovation et la qualité de ses produits ainsi qu’à la supériorité de ses marques. La division Dorel Produits de puériculture possède un portefeuille de marques de grande notoriété, notamment les marques mondiales Maxi-Cosi, Quinny et Tiny Love, auxquelles s’ajoutent des marques régionales comme Safety 1st, Bébé Confort, Cosco et Infanti. Les marques de la division Dorel Sports comprennent Cannondale, Schwinn, GT, Mongoose, Caloi et IronHorse. La division Dorel Maison, qui a développé une plateforme complète de commerce électronique, commercialise un vaste assortiment de meubles dont certains fabriqués aux États-Unis et au Canada et d’autres importés. Dorel, dont le chiffre d’affaires annuel atteint 2,8 milliards de dollars US, compte environ 8 200 employés qui œuvrent dans des installations réparties dans vingt-cinq pays à travers le monde.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains des énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable, y compris, sans s’y limiter, les déclarations concernant la vente proposée de la division Dorel Sports à Pon Holdings B.V. et l’utilisation du produit tiré de cette vente, y compris une éventuelle remise de capital aux actionnaires. Ces énoncés prospectifs sont sujets à d’importants risques et incertitudes, y compris, sans s’y limiter, l’approbation de la vente proposée de Dorel Sports par les autorités gouvernementales compétentes, la satisfaction ou la renonciation aux conditions de clôture prévues par la convention d’achat d’actions avec Pon Holdings, les modifications apportées aux lois ou règlements applicables ainsi que les décisions de Dorel concernant l’utilisation du produit net tiré de la vente proposée de sa division Dorel Sports. La réalisation de la vente proposée de Dorel Sports à Pon Holdings est assujettie à certaines conditions, droits de résiliation et autres risques et incertitudes. Par conséquent, rien ne garantit que la vente proposée de Dorel Sports à Pon Holdings aura lieu, ou qu’elle aura lieu au moment ou selon les modalités et conditions actuellement prévues, et rien ne garantit non plus les avantages que Dorel tirera de la vente proposée, ou l’utilisation qu’elle fera du produit net, y compris la possibilité d’une remise de capital aux actionnaires. Sous réserve de ce qui pourrait être exigé par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, Dorel n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement.

CONTACTS :

Saint Victor Investments Inc

Rick Leckner

(514) 245-9232



Les Industries Dorel Inc.

Jeffrey Schwartz

(514) 934-3034