Videlio simplifie son organisation pour poursuivre son plan de croissance

Videlio Group, leader français de l’intégration et de la prestation audiovisuelle, annonce la fusion de ses filiales Kross, Videlio-Média, Videlio-Cap’ciné et Videlio-IEC dans une seule entitée intégrée baptisée Videlio.

Videlio Group est désormais organisé autour de 3 divisions adressant 3 marchés:

Videlio focalisé sur l’intégration et la prestation de services audiovisuels auprès des entreprises et services publics

Videlio-Events focalisé sur le marché des services audiovisuels pour l'événementiel que ce soit en présentiel ou en distanciel.

Videlio-HMS FUNA, focalisés sur le marché spécifique des services audio-visuels pour les paquebots de croisière .

Le nouveau Videlio a pour objectif d’offrir à nos clients une approche commerciale et technique simplifiée, adressant l’intégralité de leurs besoins audiovisuels et garantissant leur accès aux meilleures expertises. Les synergies accrues et la meilleure productivité de cette organisation permettront à Videlio d’améliorer encore l’expertise et la qualité de service apportée à ses clients, dans une conjoncture de croissance forte, liée à l’explosion des besoins en produits et services audiovisuels.

« Videlio aborde un nouveau cycle sur un marché dynamique lié à la transformation de l’organisation du travail et aux évolutions technologiques. Cette conjoncture nécessite une parfaite lisibilité de l’ensemble des offres Videlio qui ont toutes une valeur ajoutée à apporter aux entreprises françaises et internationales en pleine transformation digitale. Par ailleurs, Videlio accompagnera la reprise du marché de la “Croisière” avec une complémentarité des offres et un savoir-faire unique permettant d‘adresser les enjeux client de bout en bout. » souligne Pascal Rialland, président du Directoire Videlio.