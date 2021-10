Gentex étend son offre aéronautique avec l'acquisition d'une nouvelle technologie de laminage du verre mince

ZEELAND, Michigan, 11 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gentex Corporation (NASDAQ : GNTX ) a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'une technologie de laminage unique qui produit un verre résistant, léger et ultra-mince conçu pour les cloisons des cabines d'avions, les miroirs et les applications de placage en bois.



Gentex est un fournisseur de longue date de produits électro-optiques pour les industries mondiales de l'automobile, de l'aéronautique et de la protection contre les incendies.Dans le secteur aéronautique, la société est surtout connue pour fournir aux fabricants d'avions des hublots à gradation réglable électroniquement qui s'obscurcissent à la demande pour bloquer la lumière du soleil tout en offrant une vue extérieure.

La nouvelle technologie de laminage et les brevets connexes ont été inclus dans l'acquisition par Gentex en 2020 d'Air-Craftglass, startup basée en Belgique qui a été fondée pour développer des solutions à base de verre pour les avions privés et commerciaux. La société a finalement développé un stratifié de verre fin, léger et chimiquement renforcé, qui offre des améliorations significatives par rapport aux structures en polycarbonate, y compris une réduction du bruit, une durabilité, une résistance aux UV, des performances antibactériennes et une résistance aux flammes et à la fumée supérieures.

« Cette nouvelle technologie de laminage complète notre expertise dans le traitement du verre tout en ouvrant la porte à de nouvelles fonctionnalités au sein des cabines des avions », a déclaré Neil Boehm, directeur technologique de Gentex. « Gentex est actuellement en train d'apporter les techniques de production exclusives d'Air-Craftglass en interne afin de développer une gamme complète de produits à base de verre, de miroirs et de placage de bois pour le secteur de l'aéronautique et potentiellement d'autres industries. »

Gentex prévoit de nombreuses utilisations potentielles dans les avions pour sa nouvelle technologie, y compris des panneaux en poussière de verre, des séparateurs de classe et des protecteurs d'écrans, ainsi que des miroirs pour une utilisation dans les toilettes, les cabines et les cuisines. Les autres applications comprennent les plateaux de table, les portes d'armoire, les plafonds et les éléments de décoration en verre.

Les technologies aéronautiques de Gentex seront exposées (stand n° 3659) lors de la 2021 NBAA Business Aviation Convention & Exhibition cette semaine à Las Vegas. Le salon se déroulera du 12 au 14 octobre au Las Vegas Convention Center.

Fondée en 1974, Gentex Corporation (NASDAQ : GNTX) est un fournisseur de rétroviseurs à gradation automatique et de produits électroniques pour l'industrie automobile, de hublots d'avion à gradation pour les marchés de l'aviation et de produits de protection contre les incendies pour le marché des système de sécurité anti-incendie. Visitez le site Web de la société à l'adresse www.gentex.com .

