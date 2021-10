Bombardier tire parti de l’élan engendré par le Salon aéronautique NBAA-BACE en présentant la maquette de son nouvel avion d’affaires Challenger 3500 et en annonçant le client de lancement de l’avion

English French

La présence de Bombardier au salon annuel de l’Association américaine de l’aviation d’affaires (NBAA-BACE) offre aux visiteurs l’occasion de vivre une expérience exceptionnelle

En plus d’exposer ses avions à l’avant-garde de l’industrie, Bombardier démontre sa capacité d’innovation dans le segment des avions superintermédiaires en présentant une superbe maquette de l’intérieur de son nouvel avion d’affaires Challenger 3500

L’offre de services de Bombardier s’intensifie dans le cadre de son expansion mondiale et connait notamment une croissance importante aux États-Unis





LAS VEGAS, 11 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour souligner sa première participation sur place en deux ans à un important salon aéronautique, Bombardier est ravie de présenter la superbe maquette de l’intérieur de son avion d’affaires Challenger 3500 et d’annoncer que le client de lancement de ce nouvel avion est monsieur Les Goldberg, président du conseil d’administration et chef de la direction d’Entertainment Technology Partners.

M. Goldberg, client de longue date de Bombardier, se joindra aux festivités organisées par Bombardier pour célébrer sa présence au Salon annuel de l’Association américaine de l’aviation d’affaires (NBAA-BACE).

« Chez Bombardier, nous sommes enchantés de participer à cet important événement de l’industrie – et surtout de le faire en étant présents sur place et en offrant à nos invités une expérience particulièrement inoubliable qui leur permettra de voir et découvrir physiquement nos produits et de nous rencontrer en personne, a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. Y a-t-il une meilleure façon de célébrer le lancement de notre plus récent avion d’affaires qu’en présentant notre superbe maquette de l’intérieur de cet avion et en accueillant M. Goldberg, le client de lancement de notre avion Challenger 3500 ? »

Entertainment Technology Partners est la société mère d’un ensemble mondial de marques exceptionnelles de l’industrie des événements et du divertissement.

« Je suis plus qu’enchanté d’être le client de lancement de l’avion Challenger 3500, a déclaré M. Goldberg qui possède déjà un biréacteur Challenger 350. La fiabilité étant le facteur le plus important à prendre en compte quand on achète un avion, je sais que le nouvel avion Challenger me permettra de parcourir le monde pour gérer mes activités. Je suis impatient de voir toutes les améliorations qu’ils ont apportées pour faire de cet appareil un avion extraordinaire. »

L’avion Challenger 3500, le plus récent avion de la très populaire gamme Challenger, est doté d’un intérieur entièrement repensé. Il offre des fauteuils brevetés Nuage, le vol en douceur emblématique de Bombardier, ainsi que de nouvelles technologies de la cabine jusqu’au poste de pilotage. Ce plus récent avion du portefeuille d’avions de Bombardier a commencé en force, comme le démontre la commande ferme de 20 avions d’affaires Challenger 3500 déjà remportée.

Les visiteurs de l’exposition statique de Bombardier à l’aéroport d’affaires de Henderson auront également l’occasion de visiter les spacieuses cabines des biréacteurs d’affaires de l’entreprise, et notamment celle de l’avion phare Global 7500 et celle de l’avion Global 6500, meilleur biréacteur d’affaires de sa catégorie.

Parallèlement, Bombardier présentera au Centre des congrès de Las Vegas son offre de services novateurs. La Société travaille actuellement à une expansion de ses centres de service à l’échelle mondiale, notamment à celle de son centre situé à l’aéroport d’affaires de Miami Opa-Locka pour doubler sa superficie de service en Floride. Des représentants de Bombardier seront sur place pour expliquer les nombreux projets d’expansion fort intéressants de son offre de services, ainsi que le nouveau programme d’avions d’occasion certifiés, qui suscite énormément d’intérêt.

L’un des thèmes centraux du Salon aéronautique NBAA-BACE de cette année est le développement durable, et Bombardier démontrera encore une fois le rôle central qu’elle joue alors que l’industrie s’efforce de réduire son empreinte environnementale.

« Au moment où l’industrie unit ses forces pour promouvoir des initiatives écoresponsables concrètes, Bombardier en est un important porte-parole, a indiqué M. Martel. Nous continuons de démontrer notre leadership à cet égard, notamment par des initiatives comme les déclarations environnementales de produit, les innovations écoresponsables qu’offre notre nouvel avion Challenger 3500 et le rôle de chef de file de longue date que nous jouons dans la promotion du carburant aviation durable. »

En cette époque passionnante pour l’aviation d’affaires, Bombardier souhaite mettre en lumière certains de ses fournisseurs clés : la société FACC, établie en Autriche, qui fabrique les armoires et d’autres composants essentiels de la cabine des avions Challenger de série 300, incluant les parois latérales, les garnitures supérieures, les cloisons et les blocs service passagers ainsi que Collins Aerospace qui fournit la technologie de pointe des postes de pilotage des plateformes Challenger et Global.

