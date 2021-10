Ease2pay NV start straatparkeren pilot in de Rabo App

Fintech Ease2pay heeft in de afgelopen drie jaar met succes haar betaaloplossing voor parkeren en tanken in de Rabo Wallet app verzorgd. De Rabobank start dit najaar met de migratie van parkeren naar de Rabo App. De Rabo App is een aanmerkelijk groter platform met meer dan 4,5 miljoen downloads. Zo kun je het betalen voor parkeren direct zelf van je betaalrekening doen, een aparte app is dus niet meer nodig. Dit past in de trend dat mensen meer en meer betalen met de mobiele telefoon. Zo blijkt uit onderzoek van de Betaalvereniging Nederland dat nu meer dan de helft van alle betalingen in Nederland worden gestart of afgerond met de mobiele telefoon.



Ease2pay is een innovatieve betaaldienstverlener die betalen goedkoper wil maken voor consumenten en winkeliers. Het transactieplatform maakt van iedere smartphone een pinterminal: de app laat consumenten in één handeling bestellen, betalen en sparen zonder gebruik te maken van kassa’s of pinterminals.

