Certara 完成对Pinnacle 21 的收购

新泽西州普林斯顿, Oct. 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Certara, Inc.（纳斯达克代码：CERT）为全球生物模拟领域的领军企业，今日宣布完成此前公布的 Pinnacle 21 收购交易，Pinnacle 21 为面向临床数据拟合、监管合规和审批准备的 SaaS 解决方案领先提供商。该交易完成后，Pinnacle 21 的股权持有人获得了约 2.5 亿美元的现金对价和 2,239,717 股的 Certara 限制性普通股，以特定的惯例成交调整为准。



该交易预计将提高 Certara 的收益、收益增长率和调整后的 EBITDA。Certara 将在公司于 11 月发布 2021 年第三季度收益时更新财务指南。

“我们热烈欢迎 Pinnacle 21 的人才队伍加入 Certara。”Certara 的首席执行官 William F. Feehery 博士表示，“借助于 Pinnacle 21 优质的临床数据标准化软件，我们将携手为全球客户提供行业领先的软件和技术驱动的服务。此次交易将扩展我们的能力，帮助客户制定明智的关键决策，从而进一步降低风险，加快药物开发过程。”

Pinnacle 21 的软件可用于验证是否符合临床数据交换标准协会 (CDISC) 的标准，美国食品和药品监督管理局 (FDA) 和日本药品和医疗器械管理局 (PMDA) 在评估监管审批提交时均要求采用该标准。Pinnacle 21 的 Enterprise 软件得到了 FDA 和 PMDA 以及研发投入排名前 25 位中的 22 家生物制药公司的采用。Pinnacle 21 当前的软件应用程序将继续得到支持、更新和开发。

“这对 Pinnacle 21 全体员工来说是激动人心的一天。”Pinnacle 21 的创始人兼首席执行官 Max Kanevsky 表示，“Certara 的全球影响力以及对增长的关注加速了 Pinnacle 21 迈向成功的步伐。我期待我们能相互扩展自身的技术能力，进一步推进可挽救患者生命的治疗方案。”

关于Certara

Certara利用生物模拟软件和技术加速药物开发，革新传统药物的发现和开发。Certara的客户覆盖全球61个国家和地区的1650多家生物制药公司、领先学术机构和主要监管机构。

关于Pinnacle 21

Pinnacle 21是一家全球领先的临床试验数据（监管提交用）管理软件公司。其平台可验证数据质量且符合CDISC标准，提供了从全球申办方到卫生部门（包括FDA、PMDA和NMPA）的有效数据管道。简化的审批流程可以更快地为患者提供药物，拯救生命。

前瞻性声明

本新闻稿包含前瞻性声明。这些声明是根据1995年美国《私人证券诉讼改革法案》中的 “安全港”条款作出的。本文中非对历史事实的陈述，包括关于Certara信念和期望的陈述，均属于前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性，许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。包括但不限于：(i) 上述交易未能完成，或较预期完成日期延迟；(ii) 我们顺利将Pinnacle 21整合到现有组织中的能力；(iii) 我们留住Pinnacle 21关键人才或招聘其他合格人员的能力；(iv)关于Pinnacle 21对公司、其服务产品和财务业绩的影响的预期；(v) 我们实现经营协同效应的能力；以及(vi)我们在市场中的竞争能力。在某些情况下，前瞻性陈述还可以通过诸如： “可能”、“将”、“期望”、“预期”、“目标”、“目的”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“潜在”、“继续”、“很可能” 等词语或短语或其他类似的表达来识别。本新闻稿中提供的所有信息均为截至本新闻稿日期的信息，Certara不承担任何更新本新闻稿中所提供信息的义务，法律要求义务除外。