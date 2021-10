ASi Ekspress Grupp 2021. aasta 3. kvartali digitellimuste tulemused

English Estonian

Baltimaade suurima meediakontserni, ASi Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aastaga Balti riikides kokku 75% (III kvartalis 11%, 2021. aasta 9 kuuga 50%) ja ulatus septembri lõpus 121 874-ni.

Eestis uudisteportaali Delfi, Eesti Päevalehte, Maalehte, Eesti Ekspressi ja mitmeid populaarseid ajakirju kirjastava ASi Ekspress Meedia digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aastaga 57% (III kvartalis 5% ja 2021. aasta 9 kuuga 47%), ulatudes 72 860-ni.

50%-liselt Ekspress Grupile kuuluva ASi Õhtuleht Kirjastus digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aastaga 52% (III kvartalis 19% ja 2021. aasta 9 kuuga 39%), ulatudes 19 198-ni.

Lätis kasvas Delfi A/S-i digitaalsete tellimuste hulk võrreldes eelmise aastaga üle 2 korra (III kvartalis 16%, 2021. aasta 9 kuuga 35%), ulatudes 15 030-ni.

Leedus kasvas Delfi digitellimuste hulk võrreldes eelmise aastaga üle 4 korra (III kvartalis 22% ja 2021. aasta 9 kuuga 124%), ulatudes 14 786-ni.

Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu kommentaar:

„2021. aasta III kvartalis jätkus digitaalsete tellimuste kiire kasv kõigis Ekspress Grupi tegevusriikides. Digitellimuste juurdekasv tuleb peamiselt uute klientide arvelt ja näitab, et oleme järjest enam kõnetamas ka neid lugejaid, kes siiani pole olnud meie toodete tellijad. Suudame leida järjest suuremale hulgale klientidele teemasid, mille peale senine tasuta lugeja otsustab vormistada ka digitaalse tellimuse.

Digitaalsete tellijate lisandumine mõjub positiivselt Ekspress Grupi majandustulemustele ja kinnitab pikaajalise strateegilise suuna õigsust. Ekspress Grupp on seadnud digitaalsete tellimuste kasvatamise üheks oma olulisemaks eesmärgiks, sest see annab grupi meediaväljaannetele diferentseeritud ja järjest tugevama digitaalse tulubaasi. Lisaks on digitaalsete tellimustulude kasv oluline ka ajakirjandusliku kvaliteeti silmas pidades. Lugejad soovivad head sisu, mille pealt tellijaks tulla ja veel paremat sisu, et tellijaks jääda.“

Digitellimuste detailne ülevaade

30.09.2021 30.06.2021 muutus 31.12.2020 muutus 30.09.2020 muutus AS Ekspress Meedia 72 860 69 082 5% 49 696 47% 46 362 57% AS Õhtuleht Kirjastus 19 198 16 102 19% 13 820 39% 12 653 52% Delfi AS (Läti) 15 030 12 977 16% 11 143 35% 7 305 106% Delfi UAB (Leedu) 14 786 12 092 22% 6 595 124% 3 348 342% Ekspress Grupp kokku 121 874 110 253 11% 81 254 50% 69 668 75%





Signe Kukin

Kontserni finantsjuht

AS Ekspress Grupp

Tel: +372 669 8381

E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee





AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mis tegeleb veebimeedia sisutootmise ning ajalehtede ja ajakirjade kirjastamisega. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Lätis ja Eestis. 1989. aastal tegevust alustanud Ekspress Grupp annab tööd ligi 1400 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsematest ajakirjadest.