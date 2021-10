McPhy annonce la nomination de Jean-Baptiste Lucas au poste de Directeur Général

French English

La Motte-Fanjas, le 12 octobre 2021 - 7h30 CEST - McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329) spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, annonce que le Conseil d’Administration qui s’est réuni le 11 octobre 2021 a nommé Jean-Baptiste Lucas au poste de Directeur Général, en remplacement de Luc Poyer. Le mandat de Jean-Baptiste Lucas prendra effet le 18 octobre prochain. En conséquence, le Conseil d’Administration a décidé de redissocier, à compter de la prise d’effet du mandat de Jean-Baptiste Lucas, les fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général, Luc Poyer continuant d’exercer les fonctions de Président du Conseil d’Administration.

Luc Poyer, Président du Conseil d’Administration de McPhy déclare : « Comme nous l’avions annoncé en juillet dernier, le Groupe a mené un processus de sélection exigeant et ouvert pour le recrutement d’un nouveau Directeur Général. Jean-Baptiste Lucas bénéficie d’une expérience solide et réussie à l’international, centrée sur le client, dans l'industrie de process, aussi bien à des fonctions de direction opérationnelle d’unités industrielles, de développement et de transformation, qu’à des postes de direction générale d’entreprises en forte croissance au sein de groupes mondiaux. C’est avec confiance que je transmets la Direction Générale à Jean-Baptiste Lucas qui, fort de ce parcours d’excellence dans l’innovation, les grands projets et le scale-up de procédés industriels, possède les qualités nécessaires pour conduire, avec les équipes de McPhy, l’industrialisation à grande échelle de l’entreprise et la placer parmi les leaders mondiaux. »

Avant de rejoindre McPhy, M. Lucas, âgé de 50 ans, était depuis janvier 2019 le Directeur Général d'IPS B.V, un groupe néerlandais de technologie d'emballage appartenant à Apollo Management, où il a dirigé avec succès le redimensionnement et le redressement de l'entreprise. Entre 2011 et juillet 2017, M. Lucas a passé 6 ans et demi à Bahreïn, travaillant pour des entreprises industrielles détenues par le fonds souverain du royaume en tant que directeur général de GARMCO, où il a dirigé la construction d'une fonderie d’aluminium, et précédemment en tant que vice-président exécutif d'ALBA, où il était responsable des opérations des fonderies, de l'excellence opérationnelle, de la métallurgie ainsi que des ventes et du marketing au niveau mondial. Avant ces fonctions, M. Lucas a passé 13 ans dans le groupe Pechiney devenu Alcan où il était Directeur Général en Suisse, en charge de la division aéronautique, transport et industrie après avoir dirigé les ventes et le marketing en Allemagne. M. Lucas a débuté sa carrière en 1996 au sein du cabinet français de conseil en management Bossard Consultants. Il est ancien Conseiller du Commerce Extérieur de la France et diplômé de l'ESCP.

Prochains rendez-vous de communication financière

Publication du chiffre d’affaires annuel, le 25 janvier 2022, après clôture des marchés

À propos de McPhy

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

