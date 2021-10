Tarkett et Ragn-Sells coopèrent pour lutter contre le changement climatique: Des cendres seront transformées en matière première à empreinte carbone négative et valorisées dans les revêtements de sol

English French

Tarkett, leader mondial des solutions innovantes et durables de revêtements de sol et de surfaces sportives, et Ragn-Sells, société suédoise spécialisée dans les services environnementaux, annoncent ce jour une collaboration visant à développer des charges minérales à empreinte carbone négative pour les revêtements de sol en vinyle d’ici 2025. Du calcium est extrait de monticules de cendres situés en Estonie et le carbonate de calcium résultant de ce processus est produit grâce à une technologie de captage-stockage du carbone.

Au cours des 50 dernières années, l’Estonie a incinéré des roches de schiste bitumineux pour produire de l’énergie. Plus de 600 millions de tonnes de cendres ont été rejetées dans la nature, générant un impact considérable sur l’environnement. Ragn-Sells a mis au point une solution brevetée qui transforme cette cendre en charge minérale réutilisable dans la production de revêtements de sol grâce à une technologie de captage-stockage du carbone.

Plusieurs centaines de milliers de tonnes de charges minérales*, dont la plupart sont du carbonate de calcium, sont utilisées chaque année par Tarkett dans la production de ses solutions de revêtements de sol en vinyle. Le carbonate de calcium actuellement utilisé par Tarkett est déjà neutre en carbone. Le carbonate de calcium produit par Ragn-Sells atteindra une empreinte carbone négative. Ce partenariat avec Ragn-Sells contribuera à la réalisation de l’objectif 2030 de Tarkett, qui s’est fixé d’atteindre 30 % de contenu recyclé dans ses matières premières, ce qui permettra à terme de réduire l’empreinte carbone de l’entreprise.

"Notre société actuelle est fondée sur une utilisation non durable des ressources naturelles. Ragn-Sells s’est engagée à réintégrer davantage de ressources dans la boucle de l’économie circulaire. Pour fermer des boucles de production, nous devons collaborer avec les autres parties prenantes de la chaîne de valeur », déclare Pär Larshans, Directeur du développement durable du groupe Ragn-Sells. « Tarkett est un excellent exemple d’entreprise qui partage notre vision et notre engagement, et nous sommes désireux de développer notre collaboration », poursuit M. Larshans.



« Ce partenariat avec Ragn-Sells permettra de diminuer l’empreinte carbone de nos revêtements de sol et d’augmenter la proportion de contenus recyclés dans leur composition. Il est aligné avec nos objectifs stratégiques. Participer à la transformation de nos sociétés vers une économie circulaire et neutre en carbone est en effet une priorité pour Tarkett», déclare Arnaud Marquis, Directeur du développement durable de Tarkett.

Empreinte carbone du carbonate de calcium dans les revêtements de sol Tarkett

Le carbonate de calcium actuellement utilisé par Tarkett présente déjà une empreinte carbone neutre de 0,006 kgCO2eq par kg (« Cradle-to-gate »). Le carbonate de calcium produit par Ragn-Sells participera à la capture du CO2 et son empreinte carbone aura donc une valeur négative à -0,4 kgCO2eq par kg (« Cradle-to-gate »**).

* Le rôle principal d’une charge minérale est d’apporter du poids et du volume au revêtement de sol. Elle joue également un rôle important dans les propriétés mécaniques telles que la rigidité du produit.

**La neutralité carbone signifie qu’un produit stocke autant de gaz à effet de serre qu’il en émet au cours de son cycle de vie. Une empreinte carbone négative signifie qu’un produit stocke plus de gaz à effet de serre qu’il n’en émet au cours de son cycle de vie. L’empreinte carbone est la quantité totale de gaz à effet de serre - dont le dioxyde de carbone mais aussi le méthane par exemple - émise par un produit ou un service. Le concept ”cradle-to-gate” comprend toutes les étapes, de l’extraction et du transport des matières premières à la fabrication proprement dite d’un produit.



En savoir plus sur la solution de capture du carbone de Ragn-Sells : www.osaservice.ee/en/

À propos du groupe Ragn-Sells



L’entreprise spécialisée dans les services environnementaux Ragn-Sells transforme les déchets en matières premières pures afin qu’elles puissent être utilisées à l’infini. Ragn-Sells favorise la transition vers une économie circulaire grâce à des solutions qui réduisent l’impact environ-nemental et climatique d’autres acteurs, et avec la vision d’être la preu-ve vivante que se soucier de la planète et de l’activité économique vont de pair. Ragn-Sells est un groupe familial privé, dont l’origine remonte à 1881. Présente dans cinq pays et employant 2 300 personnes, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 6,6 milliards de couronnes suédoises en 2020. www.ragnsells.com

A propos de Tarkett



Riche de 140 années d’histoire, Tarkett est un leader mondial des solu-tions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives, et a réa-lisé un chiffre d’affaires de 2,6 milliards d’euros en 2020, Offrant une large gamme de solutions intégrant des sols vinyles, linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets et stratifiés, gazons synthétiques et pistes d’athlétisme, le Groupe sert ses clients dans plus de 100 pays dans le monde, Avec plus de 12 000 collaborateurs et 33 sites industriels, Tarkett vend 1,3 million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à desti-nation des hôpitaux, des écoles, de l’habitat, des hôtels, des bureaux ou commerces et des terrains de sport, Engagé dans une démarche d’éco-nomie circulaire et de réduction de son empreinte carbone, le Groupe met en place une stratégie d’éco-innovation inspirée des principes Cradle to Cradle®, alignée avec son approche Tarkett Human-Conscious Design™. Tarkett est coté sur le marché réglementé d’Euronext (compartiment B, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT). www.tarkett.com

